Brasileiro Celso Neto lidera primeira metade da prova em Sebring, mas falha no pit impede pódio

Na última sexta-feira (14), o Sebring International Raceway, na Flórida, foi palco da segunda etapa da Michelin Pilot Challenge, uma das categorias da IMSA – International Motor Sport Association. O piloto brasileiro Celso Neto (AMED / Dipromed / LS Interbank / SODI USA by Velocity Racing / Equipe: Precision Racing LA) chegou à pista com o objetivo claro de repetir o sucesso da etapa anterior, onde subiu ao pódio em terceiro lugar em Daytona.

Celso, que representa a equipe Precision Racing LA, dividiu o volante do carro número 7 com o americano Ryan Eversley. Após os treinos livres, a dupla mostrou bom ritmo e garantiu um lugar na segunda fila na classificação, com Celso assumindo a responsabilidade de largar na corrida de duas horas.

Na largada, o baiano não perdeu tempo: partiu com determinação e, em poucas voltas, assumiu a liderança da prova. Sob pressão constante dos adversários, Neto manteve um ritmo forte e consistente, segurando o pelotão por mais de uma hora, em uma atuação que chamou a atenção de todos.

No entanto, a corrida tomou um rumo diferente durante o pit stop. Na troca de pilotos e reabastecimento, uma falha no procedimento fez com que Ryan Eversley, que assumiu o comando do Audi RS3 LMS, tivesse que reduzir o ritmo para garantir a chegada até o final. A necessidade de uma parada extra custou posições preciosas, e a dupla cruzou a linha de chegada em oitavo lugar.

Celso e Ryan no momento da troca de pilotos/KMCom / Halston Pitman

Celso Neto não escondeu a mistura de sentimentos após a prova: “Uma corrida que por um lado foi muito bacana e por outro sofremos um pouco. Liderei a prova por mais de uma hora, muito legal. Segurando o pelotão inteiro, fiquei muito feliz com isso. Mas infelizmente deu problema no reabastecimento na hora do pit, que prejudicou muito a gente. Tivemos que fazer a segunda parada para chegar no final e isso dificultou muito. No fim ficamos em oitavo, mas vamos para a próxima”.

Apesar do resultado inesperado, a atuação de Celso na liderança da prova reforça sua capacidade de lutar por posições de destaque em uma das categorias mais competitivas do automobilismo norte-americano. Tanto que a dupla ganhou o “Michelin Moment of the Race“, prêmio da Michelin votado pelos comentaristas da rede americana NBC, pelas ultrapassagens por fora, para assumir a liderança e a liderança no primeiro stint de corrida.



“Vencer o Michelin Moment of the Race, prova que a gente teve uma grande atuação na prova e que um melhor resultado não veio por detalhe de corrida. Agradeço a todos os jornalistas que votaram em nossa equipe. Isso nos dá mais motivação ainda”, completou o brasileiro.

A próxima etapa da Michelin Pilot Challenge será entre os dias 9 a 11 de maio, no WeatherTech Raceway Laguna Seca, em Monterey, na Califórnia. Celso e Eversley já estão focados em buscar a recuperação e, quem sabe, subir novamente ao pódio, como na estreia da temporada.