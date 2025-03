Baiano Celso Neto larga da segunda fila na etapa do Michelin Pilot Challenge em Sebring

A segunda etapa do Michelin Pilot Challenge promete uma disputa eletrizante nesta sexta-feira (14), no tradicional circuito de Sebring International Raceway, na Flórida. A competição, que faz parte do calendário da IMSA (International Motor Sport Association), reúne grandes nomes do automobilismo e carros de alta performance, garantindo um espetáculo para os fãs da velocidade.

Representando o Brasil, Celso Neto (AMED / Dipromed / LS Interbank / SODI USA by Velocity Racing / Equipe: Precision Racing LA) estará a bordo do Audi RS3 da equipe Precision Racing LA, buscando um lugar entre os primeiros colocados. O piloto dividirá o comando do carro com o americano Ryan Eversley e chega confiante para a corrida, após um bom desempenho na etapa inaugural da temporada, em Daytona, onde a dupla conquistou um lugar no pódio com a terceira colocação.

KMCom / Halston Pitman

No treino classificatório para a prova de Sebring, Celso Neto mostrou competitividade ao garantir um lugar na segunda fila do grid. Com uma volta consistente em 2min13seg040, o brasileiro colocou o Audi número 7 na quarta colocação, pronto para brigar por mais um excelente resultado na temporada. O brasileiro e o time mostraram uma evolução na performance durante a semana, com tempos nos treinos livres que passavam da décima colocação, para depois alcançar o quarto lugar para a largada desta sexta.

“Foi um qualy muito bacana! Começou um pouco difícil, mas toda a equipe trabalhou muito. Nossos engenheiros, a gente também, eu e meu parceiro de equipe Ryan. Finalizamos com um bom resultado: P4 novamente no Qualy. O grid é muito competitivo, com vários carros de fábrica, mas vamos para cima na corrida. Conto com a torcida de todos vocês. Valeu pelo apoio!”, destacou Celso Neto.

A expectativa para a prova é alta, principalmente devido à característica desafiadora do traçado de Sebring, conhecido por suas ondulações e zonas de frenagem exigentes. A estratégia de corrida e a consistência ao longo das duas horas de disputa serão determinantes para um bom resultado.

Antes da largada, os fãs terão uma oportunidade especial de se aproximar dos pilotos e equipes no tradicional “FAN WALK”, que permitirá a visitação aos boxes e um contato direto com os competidores. O evento é um dos momentos mais aguardados pelo público nas etapas da IMSA.

A largada para a segunda etapa do Michelin Pilot Challenge está programada para às 14h10 no horário da costa leste americana (15h10 no horário de Brasília). A prova terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da IMSA no YouTube, levando toda a emoção da corrida para os torcedores ao redor do mundo.

Com um grid altamente competitivo e uma pista desafiadora, Celso Neto está pronto para acelerar forte em busca de mais um pódio na temporada. O objetivo é seguir somando pontos importantes no campeonato e consolidar sua posição entre os destaques da categoria.