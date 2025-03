Celso Neto acelera em busca de novo pódio no Michelin Pilot Challenge em Sebring

Os pilotos do Michelin Pilot Challenge estão de volta à pista nesta semana para a segunda etapa da temporada 2025, no Sebring International Raceway, na Flórida. A competição, que integra o calendário da IMSA (International Motor Sport Association), promete emoções à altura de seu prestígio, com disputas acirradas e estratégias que testam tanto os carros quanto os talentos ao volante

Entre os destaques da categoria, o brasileiro Celso Neto (AMED / Dipromed / LS Interbank / SODI USA by Velocity Racing / Equipe: Precision Racing LA) é presença garantida no grid da categoria. O piloto baiano, que mostrou sua determinação e habilidade na prova de abertura da competição, estará mais uma vez ao comando do Audi RS3 da equipe Precision Racing LA. Ao lado do norte-americano Ryan Eversley, Celso busca repetir o sucesso da estreia em Daytona, quando conquistaram o terceiro lugar no pódio, após 4 horas de prova.

A dupla, que divide o carro número 7, demonstrou sincronia desde o início da parceria. Em Daytona, o pódio foi resultado de um trabalho coletivo impecável, com a equipe afinada e estratégias bem executadas. Agora, em Sebring, o desafio é ainda maior: a pista é conhecida por ser desafiadora e que exige precisão e adaptação constante.

“Sebring tem uma dificuldade maior no asfalto, por ser muito áspero, muitos buracos e pelo fato de ser um asfalto muito antigo, nunca recapeado, desde anos 70. Tem muita ondulação e é uma pista muito dura para o carro. Temos que ser inteligentes pra poupar o equipamento e chegar ao final inteiro.” analisou Celso.

A programação da etapa em Sebring começa nesta quarta-feira (12), com o primeiro treino livre às 11h25 (horário da Flórida) ou 12h25 (horário de Brasília). Na quinta-feira (13), os pilotos terão mais uma sessão de treinos pela manhã, seguida pelo treino classificatório à tarde, que definirá o grid de largada. A expectativa é grande para a prova principal, que acontece na sexta-feira (14), com largada às 11h15 no horário local (12h15 no Brasil).

“Essa pista é a que eu mais tenho experiência aqui nos Estados Unidos, vai ser a minha quarta vez andando aqui em Sebring. Então vai ser interessante pra gente. Estamos um pouquinho atrás das outras marcas e modelos, mas nós vamos pra cima.” Completou Celso Neto.

Além das ações nas pistas, os fãs terão a oportunidade de interagir com os pilotos e equipes durante o “Fan Walk”, um momento especial de visitação aos boxes, na manhã desta sexta. Para os brasileiros, a transmissão ao vivo estará disponível no canal oficial da IMSA no YouTube, garantindo que todos possam torcer por Celso Neto e acompanhar cada curva dessa jornada.