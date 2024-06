Brasileira é finalista em competição mundial de canto chinês

Uma estudante de música do Instituto Anelo, que promove a inclusão pela música em Campinas, representa de forma inédita o Brasil na final de uma competição mundial de canto chinês. Maria Eduarda Santos Nascimento, a Duda, de 20 anos, é finalista da Copa Cubo da Água de Canto Chinês, e cantará em mandarim mostrando o alto desempenho obtido nas aulas iniciadas na instituição há apenas dois meses, com a professora Jia Sun Costa. A final ocorrerá no domingo, dia 30 de junho, na China.

“Não estava esperando esse resultado, fiquei ao mesmo tempo assustada e animada. Tentei aperfeiçoar a pronúncia, trazer uma maior fluência, até porque não havia muito tempo para ensaiar”, conta Duda. A jovem é a única brasileira e a única não chinesa nem descendente na final do concurso. Na disputa estão descendentes de chineses que vivem em países como Canadá, Itália, Alemanha, Tailândia, Austrália, Finlândia, Espanha, EUA, Japão e Rússia.

A competição é coorganizada pela Beijing Radio and Television Station, Water Cube, Beijing Artists Management Corp Ltd., China Conservatory of Music, Juventude chinesa do Brasil e Centro Cultural da Ásia em São Paulo, com o objetivo de promover o intercâmbio cultural entre a China e o Brasil e ampliar a conexão entre os dois povos. O Anelo participou da divisão nacional do concurso, promovido ainda em outros 33 países, como a China, Inglaterra, Canadá, Indonésia, Nova Zelândia, Argentina, Japão, Itália, Nigéria, entre outros.

O início

Luccas Soares, fundador do Instituto Anelo, conta que conheceu a professora de canto, que é chinesa e mora em Campinas, durante uma apresentação dos alunos do Anelo, em fevereiro, no evento do Ano Novo Chinês promovido pela CPFL Energia, empresa que é patrocinadora master do Anelo, por meio do apoio do Instituto CPFL e da parceria da State Grid. Ele gravava, à época, uma música para um projeto voltado à conscientização sobre o autismo, e pediu à professora, que se apresentava no evento, orientação para cantar uma frase curta, idealizada em mandarim, na canção. Aproveitando a oportunidade, convidou a professora para conhecer de perto o trabalho do Instituto Anelo. Jia Sun se interessou pela organização, foi conhecer as instalações, no Jardim Florence, e se apaixonou pelo trabalho, aceitando lecionar canto em mandarim no Instituto.

“Foi muito surreal tudo isso, em dois meses. E os bairros mais carentes do Campo Grande representados pelo esforço desses alunos. Poderiam fazer qualquer coisa, mas resolveram cantar em mandarim, e aprenderam muito bem”, afirma Luccas. “A Duda está desde os oito anos com a gente, e enfrentou um quadro depressivo difícil no início do ano. A chamamos para ter noção do tamanho do talento dela. Foi como se a vida tivesse ganhado.”

O Instituto Anelo é uma organização sem fins lucrativos, fundada em maio de 2000, que oferece aulas de música gratuita na periferia de Campinas, no Distrito do Campo Grande. Com o intuito de promover a cidadania e o desenvolvimento pessoal, social e cultural através dessa arte, ao longo dos seus mais de 22 anos, já impactou a vida de mais de 10 mil pessoas, atendendo um público intergeracional em um território carente de equipamentos públicos de Cultura.