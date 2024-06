Brasileira concorre ao Tony Awards na categoria Melhor Design Cênico

Tatiana Kahvegian, 36 anos, mora em Nova York há seis anos e tem mestrado com especialização em cenografia para palco pela New York University. Ela concorre ao prêmio Tony Awards neste Domingo, 16 de Junho, na categoria Melhor Design Cênico pelo espetáculo The Outsiders, musical produzido por Angelina Jolie e inspirado no clássico de Francis Ford Coppola.

O ator brasileiro Paulo Szot é o único brasileiro até hoje a ganhar o Tony Award, em 2008, com o prêmio de melhor ator em musical pela sua atuação em Rodgers and Hammerstein’s South Pacific.

A premiação reconhece os profissionais do teatro por suas conquistas no palco e será transmitida online pelo site oficial

Nove shows da The Broadway Collection, coleção dos melhores shows voltados ao público internacional, levaram um total de 45 indicações para a 77ª edição anual do Tony Awards.

Hell’s Kitchen – criado pela própria Alicia Keys para contar sua vida em Nova York – recebeu um total de 13 indicações, incluindo Melhor Musical e Melhor Libreto. Maleah Joi Moon foi indicada como Melhor Atriz e Brandon Victor Dixon como Melhor Ator Coadjuvante. A envolvente história de vida e amadurecimento da artista convida a plateia a perseguir seus sonhos, honrar suas raízes, encontrar sua identidade e desenvolver suas vozes.

The Outsiders, Suffs e Water for Elephants também receberam indicações como Melhor Musical e Melhor Libreto, entre outras nomeações.

Com Angelina Jolie como produtora, The Outsiders concorre a doze prêmios. Uma adaptação musical do romance de S.E. Hinton e do filme de Francis Ford Coppola (1983). Ambientado em Tulsa, Oklahoma, nos anos 1960, Ponyboy Curtis, de catorze anos, luta pela sobrevivência e busca um propósito de vida. A trama revela as duras realidades do amadurecimento e a força duradoura da amizade.

Com sete indicações, Water for Elephants (Água Para Elefantes), uma nova adaptação musical inspirada no bestseller do The New York Times, ambientado em um circo na época da Grande Depressão (EUA). Celebra a resiliência do espírito humano e o poder duradouro do amor em meio às circunstâncias mais extraordinárias.

Suffs, é uma experiência cultural profunda para quem visitar NYC e concorre em seis categorias. Emocionante musical liderado por um elenco de mulheres e artistas não binários, revela a jornada do movimento pelo sufrágio feminino – por isso “Suffs”- a partir de 1913, lançando luz sobre os indivíduos e eventos notáveis que pavimentaram o caminho para a igualdade de gênero.

De Volta para o Futuro: O Musical eletrifica o palco com as aventuras de Marty McFly e Doc Brown, com efeitos especiais alucinantes e diálogos espirituosos. Indicado aos prêmios de melhor cenografia e melhor ator coadjuvante.

Lempicka, que recebeu três indicações, conta a vida da revolucionária pintora polonesa do movimento Art Déco. Abrangendo décadas de turbulência política e pessoal, fascismo e boemia, Lempicka – através da música pop – explora as contradições de um mundo em crise e de uma mulher à frente de sua era.

The Notebook também recebeu três indicações: Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Libreto de Musical.

Capturando a essência dos anos 20, The Great Gatsby concorre a Melhor Figurino com a obra da aclamada Linda Cho. Baseado no romance de F. Scott Fitzgerald (1925), The Great Gatsby traz milionários misteriosos e valiosas lições ao Broadway Theatre. O show transporta o público à época do apogeu dos anos 20, um tempo de festas, paixão e excitação, convidando viajantes a imergir no mundo de uma das mais amadas obras-primas literárias de todos os tempos.

The Who’s TOMMY foi indicado a Melhor Revival de Musical e traz o rock ‘n’ roll de volta à Broadway. Em 1969, o grupo The Who estourou com a ópera rock que mudou o curso da história da música. 25 anos depois, esse novo espetáculo baseado no icônico álbum do The Who, conta com letras e música de Pete Townshend (e enredo de Pete e Des Mcanuff) para emocionar fãs da banda e a nova geração.

Here Lies Love, musical que David Byrne e Fatboy Slim criaram sobre Imelda Marcos, a antiga primeira-dama das Filipinas, concorre a quatro prêmios.

MELHOR MUSICAL

Hell’s Kitchen

Illinoise

The Outsiders

Suffs

Water for Elephants

MELHOR PEÇA

Jaja’s African Hair Braiding, Autor: Jocelyn Bioh

Mary Jane, Autor: Amy Herzog

Mother Play, Autor: Paula Vogel

Prayer for the French Republic, Autor: Joshua Harmon

Stereophonic, Autor: David Adjmi

MELHOR LIBRETO DE MUSICAL

Hell’s Kitchen, Kristoffer Diaz

The Notebook, Bekah Brunstetter

The Outsiders, Adam Rapp and Justin Levine

Suffs, Shaina Taub

Water for Elephants, Rick Elice

MELHOR MÚSICA E LETRAS ORIGINAIS

Days of Wine and Roses Música & Letras: Adam Guettel

Here Lies Love Música: David Byrne e Fatboy Slim Letras: David Byrne

The Outsiders Música & Letras: Jamestown Revival (Jonathan Clay e Zach Chance) e Justin Levine

Stereophonic Música & Letras: Will Butler

Suffs Música & Letras: Shaina Taub

MELHOR ATOR EM PEÇA DE TEATRO

William Jackson Harper, Uncle Vanya

Leslie Odom, Jr., Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch

Liev Schreiber, Doubt: A Parable

Jeremy Strong, An Enemy of the People

Michael Stuhlbarg, Patriots

MELHOR ATRIZ EM PEÇA DE TEATRO

Betsy Aidem, Prayer for the French Republic

Jessica Lange, Mother Play

Rachel McAdams, Mary Jane

Sarah Paulson, Appropriate

Amy Ryan, Doubt: A Parable

MELHOR ATOR EM MUSICAL

Brody Grant, The Outsiders

Jonathan Groff, Merrily We Roll Along

Dorian Harewood, The Notebook

Brian d’Arcy James, Days of Wine and Roses

Eddie Redmayne, Cabaret at the Kit Kat Club

MELHOR ATRIZ EM MUSICAL

Eden Espinosa, Lempicka

Maleah Joi Moon, Hell’s Kitchen

Kelli O’Hara, Days of Wine and Roses

Maryann Plunkett, The Notebook

Gayle Rankin, Cabaret at the Kit Kat Club

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM PEÇA

Will Brill, Stereophonic

Eli Gelb, Stereophonic

Jim Parsons, Mother Play

Tom Pecinka, Stereophonic

Corey Stoll, Appropriate

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM PEÇA

Quincy Tyler Bernstine, Doubt: A Parable

Juliana Canfield, Stereophonic

Celia Keenan-Bolger, Mother Play

Sarah Pidgeon, Stereophonic

Kara Young, Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM MUSICAL

Roger Bart, Back To The Future: The Musical

Joshua Boone, The Outsiders

Brandon Victor Dixon, Hell’s Kitchen

Sky Lakota-Lynch, The Outsiders

Daniel Radcliffe, Merrily We Roll Along

Steven Skybell, Cabaret at the Kit Kat Club

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM PEÇA

Shoshana Bean, Hell’s Kitchen

Amber Iman, Lempicka

Nikki M. James, Suffs

Leslie Rodriguez Kritzer, Monty Python’s Spamalot

Kecia Lewis, Hell’s Kitchen

Lindsay Mendez, Merrily We Roll Along

Bebe Neuwirth, Cabaret at the Kit Kat Club

MELHOR CENOGRAFIA EM PEÇA

dots, Appropriate

dots, An Enemy of the People

Derek McLane, Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch

David Zinn, Jaja’s African Hair Braiding

David Zinn, Stereophonic

MELHOR CENOGRAFIA EM MUSICAL

AMP e Tatiana Kahvegian, The Outsiders

Robert Brill e Peter Nigrini, Hell’s Kitchen

Takeshi Kata, Water for Elephants

David Korins, Here Lies Love

Riccardo Hernández e Peter Nigrini, Lempicka

Tim Hatley e Finn Ross, Back To The Future: The Musical

Tom Scutt, Cabaret at the Kit Kat Club

MELHOR FIGURINO EM PEÇA

Dede Ayite, Appropriate

Dede Ayite, Jaja’s African Hair Braiding

Enver Chakartash, Stereophonic

Emilio Sosa, Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch

David Zinn, An Enemy of the People

MELHOR FIGURINO EM MUSICAL

Dede Ayite, Hell’s Kitchen

Linda Cho, The Great Gatsby

David Israel Reynoso, Water for Elephants

Tom Scutt, Cabaret at the Kit Kat Club

Paul Tazewell, Suffs

MELHOR DESENHO DE LUZ EM PEÇA

Isabella Byrd, An Enemy of the People

Amith Chandrashaker, Prayer for the French Republic

Jiyoun Chang, Stereophonic

Jane Cox, Appropriate

Natasha Katz, Grey House

MELHOR DESENHO DE LUZ EM MUSICAL

Brandon Stirling Baker, Illinoise

Isabella Byrd, Cabaret at the Kit Kat Club

Natasha Katz, Hell’s Kitchen

Bradley King e David Bengali, Water for Elephants

Brian MacDevitt e Hana S. Kim, The Outsiders

MELHOR DESENHO DE SOM EM PEÇA

Justin Ellington e Stefania Bulbarella, Jaja’s African Hair Braiding

Leah Gelpe, Mary Jane

Tom Gibbons, Grey House

Bray Poor e Will Pickens, Appropriate

Ryan Rumery, Stereophonic

MELHOR DESENHO DE SOM EM MUSICAL

M.L. Dogg e Cody Spencer, Here Lies Love

Kai Harada, Merrily We Roll Along

Nick Lidster for Autograph, Cabaret at the Kit Kat Club

Gareth Owen, Hell’s Kitchen

Cody Spencer, The Outsiders

MELHOR DIREÇÃO DE PEÇA

Daniel Aukin, Stereophonic

Anne Kauffman, Mary Jane

Kenny Leon, Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch

Lila Neugebauer, Appropriate

Whitney White, Jaja’s African Hair Braiding

MELHOR DIREÇÃO EM MUSICAL

Maria Friedman, Merrily We Roll Along

Michael Greif, Hell’s Kitchen

Leigh Silverman, Suffs

Jessica Stone, Water for Elephants

Danya Taymor, The Outsiders

MELHOR COREOGRAFIA

Annie-B Parson, Here Lies Love

Camille A. Brown, Hell’s Kitchen

Rick Kuperman and Jeff Kuperman, The Outsiders

Justin Peck, Illinoise

Jesse Robb and Shana Carroll, Water for Elephants

MELHOR ORQUESTRAÇÃO

Timo Andres, Illinoise

Will Butler e Justin Craig, Stereophonic

Justin Levine, Matt Hinkley e Jamestown Revival (Jonathan Clay and Zach Chance), The Outsiders

Tom Kitt and Adam Blackstone, Hell’s Kitchen

Jonathan Tunick, Merrily We Roll Along