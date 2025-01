O Brasil, após um período de retrocessos e desafios significativos, está se reerguendo sob a liderança do governo Lula, que já foi responsável por importantes avanços sociais e econômicos no passado. O país agora volta a ser visto como um exemplo global no combate à pobreza, na promoção do desenvolvimento econômico e na luta contra a crise climática. No entanto, essa trajetória enfrenta resistência de setores que ainda se opõem à inclusão social e ao crescimento sustentável.

Impacto social e econômico no primeiro ano de governo

No contexto do primeiro ano do terceiro mandato de Lula, a realidade dos mais pobres começa a mudar novamente. Em 2007, quando o presidente assumiu pela segunda vez, o Brasil vivenciou um momento de esperança para aqueles que sempre foram marginalizados. Os cidadãos que lutam contra a fome e a desigualdade estão se reapropriando de seus direitos e oportunidades. Com isso, o Brasil se distancia das políticas antipopulares que marcaram os anos anteriores.

Dados recentes do IBGE indicam que, em 2023, a extrema pobreza no Brasil caiu para 4,4%, atingindo seu menor índice desde o início da série histórica em 2012. Essa mudança significa que aproximadamente 9,5 milhões de pessoas saíram da condição de extrema pobreza. Além disso, cerca de 13 milhões de brasileiros deixaram de enfrentar a fome neste ano, resultando em uma redução significativa da insegurança alimentar no país.

A taxa de desemprego também apresenta sinais promissores, caindo para 6,1%, o que representa o índice mais baixo registrado na nova série histórica do IBGE. A quantidade de trabalhadores ocupados atinge números recordes, com uma massa salarial que alcançou R$ 332,7 bilhões. Esse crescimento é impulsionado pelo setor industrial, que viu um aumento de 75% na criação de novos empregos entre janeiro e setembro de 2024.

Recuperação econômica e liderança ambiental

O programa Nova Indústria Brasil tem se mostrado eficaz na recuperação da capacidade industrial do país. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) reportou aprovações de crédito que totalizam R$ 190,6 bilhões nos últimos dois anos — um aumento considerável em comparação à média anterior durante o governo anterior.

Através dessa revitalização econômica e da implementação de políticas sociais como o Novo Bolsa Família, há um renascimento do mercado interno brasileiro. O consumo está voltando com força, refletido em um aumento de 12,2% nas vendas do varejo em 2024 e um crescimento significativo nas vendas natalinas.

Além disso, o Brasil está reafirmando sua posição no cenário internacional. Com uma taxa de desmatamento da Amazônia na menor marca dos últimos nove anos e liderando o G20 em energias limpas e renováveis, o país demonstra seu compromisso com a sustentabilidade ambiental.

Com essas mudanças positivas surgindo no horizonte econômico e social, a arrecadação federal também mostra sinais de recuperação. Em novembro deste ano, alcançou R$ 209,2 bilhões — o maior montante registrado para esse mês desde 2013.

A equipe econômica liderada pelo ministro Fernando Haddad busca estabilizar as finanças públicas após herdar um passivo fiscal elevado. A expectativa é que o déficit primário em 2024 seja reduzido a apenas 0,1% do PIB.

Entretanto, a jornada não é isenta de desafios. Há uma resistência ideológica significativa que visa manter privilégios para alguns enquanto marginaliza os mais necessitados. A batalha por uma sociedade mais justa continua sendo fundamental para garantir que todos os brasileiros tenham acesso às oportunidades necessárias para prosperar.

Como salientado por Lula antes de assumir seu terceiro mandato, “o Brasil voltou” — não apenas como uma nação emergente economicamente, mas como um país que luta pela justiça social e pela dignidade humana. Este renascimento é essencial não apenas para os pobres ou marginalizados; ele beneficia toda a sociedade e reafirma o papel do Brasil como líder global em solidariedade e inclusão.

A mensagem é clara: o povo brasileiro está retornando ao seu lugar na história e não permitirá retrocessos. Com esperança renovada e determinação coletiva, eles estão prontos para construir um futuro melhor.