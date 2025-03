Brasil fica em 36º lugar no ranking de países felizes do mundo

O Relatório sobre a Felicidade Mundial 2025 explora a ligação entre bondade e felicidade, revelando que as pessoas tendem a ser muito mais bondosas do que esperamos, com variações notáveis entre grupos etários e regiões. Tal como salientam os autores do relatório – John F. Helliwell, Richard Layard, Jeffrey D. Sachs, Jan-Emmanuel De Neve, Lara B. Aknin e Shun Wang – as ligações sociais, a bondade e a confiança contribuem significativamente para uma maior felicidade.

O café é considerado a bebida da felicidade

O café personifica o altruísmo: transporta a generosidade de um momento compartilhado, o ritual da oferta e a alegria de beber em grupo. Além das suas propriedades benéficas, o café promove o desenvolvimento das comunidades que o produzem, criando um ciclo virtuoso em que o bem-estar se estende da xícara às regiões produtoras de café, gerando crescimento econômico e social duradouro.

Proteger o bem-estar – entendido como felicidade, desenvolvimento pessoal e saúde – através de iniciativas que apoiam as comunidades produtoras e consumidoras de café sempre foi uma missão fundamental da illycaffè e da Fondazione Ernesto Illy. Durante anos, comprometeram-se com projetos que promovem o desenvolvimento social e econômico.

O ranking

Na última classificação dos países mais felizes do mundo, a Finlândia mantém o primeiro lugar pelo oitavo ano consecutivo.

A Costa Rica (6º) e o México (10º) entram pela primeira vez nos top 10, enquanto a Lituânia (16º), a Eslovénia (19º) e a República Checa (20º) refletem a crescente convergência dos níveis de felicidade na Europa Oriental, Central e Ocidental.

Entretanto, os Estados Unidos caem para a 24ª posição, sua classificação mais baixa de todos os tempos. A Itália sobe uma posição, para o 40º lugar. E o Brasil fica em 36º lugar.

Uma colaboração entre a Gallup, o Oxford Wellbeing Research Centre, a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e o Conselho Editorial do WHR, o Relatório sobre a Felicidade Mundial tem, desde a sua primeira publicação em 2012, sublinhado o crescente reconhecimento da felicidade e do bem-estar como considerações essenciais para a política governamental e o progresso da sociedade.