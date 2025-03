Happiness Brasil Summit 2025 debate felicidade e bem-estar no ambiente de trabalho

Em comemoração ao Dia Internacional da Felicidade (20/03), a capital paulista recebe a 2ª edição do Happiness Brasil Summit 2025, um dos principais eventos sobre bem-estar e felicidade no ambiente de trabalho. A iniciativa será realizada entre os dias 20 e 22 de março, em diferentes locais da cidade, e contará com a presença de especialistas, executivos e profissionais de diversas áreas.

O evento abordará os desafios da saúde mental corporativa, tema cada vez mais relevante no Brasil. O país ocupa o segundo lugar mundial em ansiedade, ficando atrás apenas da Ucrânia, e também lidera o ranking de casos de burnout na América Latina. Segundo pesquisas, funcionários felizes são 31% mais produtivos e têm um aumento de 37% nas vendas. Com a chegada da Lei Brasileira de Saúde Mental (NR-Lei 14.831), em maio de 2025, as empresas precisarão implementar medidas de prevenção ao esgotamento mental e promover um ambiente mais saudável.

Atividades e novos projetos

A programação do Happiness Brasil Summit 2025 está dividida em três dias. No dia 20 de março, o evento acontece na Octávio House, com palestras e debates sobre felicidade organizacional, longevidade e qualidade de vida no trabalho. Este dia terá um ingresso pago de R$ 997,00 e contará com formação certificada para Chief Happiness Officers. Entre os palestrantes confirmados estão:

Giulianna Carbonari Meneghello – CEO da MUST University.

– CEO da MUST University. Denize Savi – Chief Happiness Officer da Chilli Beans.

– Chief Happiness Officer da Chilli Beans. Luciane Leite – Secretária Executiva de Turismo do Governo de São Paulo.

– Secretária Executiva de Turismo do Governo de São Paulo. Ana Carolina Grings – Vice-presidente da Piccadilly Calçados.

– Vice-presidente da Piccadilly Calçados. Ricardo Bellino – Empreendedor e mentor de negócios.

– Empreendedor e mentor de negócios. Carlos Wizard Martins – Empresário e educador.

– Empresário e educador. Isabela Camargo – Especialista em saúde mental e bem-estar.

No dia 21 de março, as atividades serão gratuitas e ocorrerão em dois locais: das 10h às 16h, a Universidade UmaPaz, no Parque do Ibirapuera, receberá oficinas de yoga, meditação e bem-estar. À noite, das 19h às 21h30, a Livraria da Vila, no Shopping Eldorado, será palco de encontros e debates sobre felicidade no trabalho. Durante o evento, também será lançado o livro “Comece pela Felicidade – Porque ser feliz precede o verdadeiro sucesso” e a reedição do best-seller “Felicidade se Aprende – Lições dos especialistas em Ciência do Bem-Estar no Trabalho e na Vida”, ambos de Sandra Teschner, idealizadora do summit e fundadora do Instituto Happiness Brasil.

O encerramento acontece no dia 22 de março, novamente na Universidade UmaPaz, com atividades voltadas à relação entre bem-estar e sustentabilidade. Haverá ainda um almoço opcional no Parque do Ibirapuera, com a presença de Sandra Teschner.

Novidades da edição 2025

A segunda edição do summit também marca o lançamento de novas iniciativas:

Clube de Negócios Happiness Brasil – Plataforma para conectar empresas e profissionais que adotam o bem-estar como estratégia de crescimento.

– Plataforma para conectar empresas e profissionais que adotam o bem-estar como estratégia de crescimento. Virada Happiness – Experiência imersiva com mentorias, atividades práticas e avaliações coletivas de bem-estar.

“Nosso objetivo é tornar a felicidade um fator estratégico dentro das empresas, e não apenas um conceito abstrato. A primeira edição do Summit mostrou que há um interesse crescente das organizações e profissionais em promover o bem-estar no ambiente de trabalho. Agora, nesta segunda edição, queremos aprofundar essa discussão, trazendo dados, soluções práticas e novas experiências para inspirar mudanças reais”, destaca Sandra Teschner.

Serviço

Happiness Brasil Summit 2025

20 a 22 de março de 2025

20 e 21 de março – Octávio House

Endereço: Avenida Faria Lima, 2996 – Jardim Paulistano

Horário: 9h às 19h

Investimento (dia 20): R$ 997,00

Mais informações: https://sandrateschner.com.br/happiness-brasil-summit/

21 de março – Universidade UmaPaz | Parque do Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana – SP (Portal 7)

Horário: 10h às 16h

Entrada gratuita (inscrição obrigatória no site)

21 de março – Shopping Eldorado | Livraria da Vila

Endereço: Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros, SP

Horário: 19h às 21h30

Entrada gratuita