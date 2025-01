Brasil Enfrenta Nova Onda de Calor no Início de Fevereiro

O mês de fevereiro inicia-se com temperaturas elevadas em várias partes do Brasil, sinalizando uma nova onda de calor que afetará predominantemente a região Sul. Especialmente no Rio Grande do Sul, os termômetros poderão ultrapassar os 40ºC, conforme alertado pela MetSul.

Nova Onda de Calor se Aproxima

A segunda onda de calor deste ano começará a impactar a região Sul e partes do Centro-Oeste a partir do dia 2 de fevereiro. Segundo a Climatempo, essa onda persistirá até o dia 7, apresentando temperaturas que poderão ser até 5ºC superiores à média histórica para o período. No Centro-Oeste, o estado mais afetado deverá ser Mato Grosso do Sul. A Climatempo ressalta que as temperaturas já elevadas típicas do verão irão aumentar ainda mais durante esses dias.

O Rio Grande do Sul será particularmente impactado por esse fenômeno climático. As regiões das Missões, Noroeste, Fronteira Oeste e Oeste são esperadas para registrar os maiores índices térmicos. Cidades como Santa Rosa, Santo Ângelo, Uruguaiana e Alegrete podem vivenciar temperaturas acima dos 40ºC, enquanto áreas como os vales do estado e a Grande Porto Alegre também sentirão os efeitos do calor extremo. Durante as tardes, as temperaturas podem alcançar máximas em torno dos 39ºC.

Possibilidade de Temporais Aumenta

A elevação das temperaturas traz consigo a possibilidade de temporais isolados e severos. Os dias mais críticos para esses eventos climáticos estão previstos para terça e quarta-feira, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, onde as condições poderão ser favoráveis à formação de tempestades.

Expectativas para Fevereiro: Chuva e Calor

No panorama geral de fevereiro, espera-se que o volume de chuvas permaneça na média ou acima da média em grande parte das regiões Norte e Nordeste do país. No entanto, áreas específicas no leste do Acre, sul do Pará e Amazonas, além de partes de Rondônia e Tocantins devem ter precipitações abaixo da média. Na Bahia, o cenário também aponta para volumes de chuva aquém das expectativas normais, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Centro-Oeste e Sudeste, as previsões indicam chuvas abaixo da média; contudo, em regiões como o noroeste de Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul e leste dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, as chuvas devem ocorrer em volumes próximos ou superiores ao esperado.

Por fim, na região Sul, é prevista uma quantidade abaixo da média na faixa oeste do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Já nas demais áreas da região, espera-se que as chuvas fiquem acima da média histórica, especialmente ao longo da costa leste de Santa Catarina e Paraná.