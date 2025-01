Onda de calor atinge Sul do Brasil com temperaturas acima de 40°C

As regiões limítrofes com a Argentina e o Paraguai estão prestes a enfrentar um período severo de calor, com temperaturas que podem ultrapassar os 40°C. Este fenômeno é resultado da influência de fortes correntes de vento nos altos níveis da atmosfera, que dificultam a chegada das frentes frias, especialmente para o norte da Argentina e Uruguai nos próximos dias.

Com a ausência dessas frentes frias, o ar polar não conseguirá se deslocar para essas áreas, permitindo a formação de uma bolha de ar extremamente quente. Essa situação climática não se limita apenas ao norte argentino e ao Uruguai, mas também se estende ao Paraguai e a diversas regiões do Sul do Brasil, incluindo partes do Mato Grosso do Sul.

Apesar da extensão limitada da área afetada no Brasil, o fenômeno é significativo o suficiente para ser classificado como uma onda de calor. As previsões indicam que as temperaturas devem atingir picos superiores a 40°C nas áreas mencionadas nos próximos dias.

No território brasileiro, as áreas a oeste do Rio Grande do Sul e as regiões adjacentes à fronteira com a Argentina são as mais impactadas. Além disso, os setores oeste e sul do Mato Grosso do Sul, especialmente nas proximidades da fronteira com o Paraguai, também devem sentir os efeitos dessa onda de calor.

Outras regiões como a maior parte do Rio Grande do Sul, áreas ocidentais de Santa Catarina e Paraná, o extremo oeste de São Paulo e o centro-sul de Mato Grosso do Sul também registrarão temperaturas elevadas, com máximas previstas em torno de 38°C.

Até o dia 14 de janeiro, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou a temperatura mais alta em 2025 no Brasil: 41,8°C, ocorrida em 10 de janeiro. A expectativa é que essa onda de calor persista até 18 de janeiro. Entretanto, já no dia seguinte, há previsão da chegada de uma frente fria ao Rio Grande do Sul, que deverá interromper esse período de temperaturas extremas.