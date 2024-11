Final de ano promete calor intenso devido volta da ‘onda de calor’

A região Sudeste se prepara para um retorno das temperaturas elevadas na segunda metade de novembro, após um início de mês marcado por chuvas e uma frente fria que trouxe alívio momentâneo ao calor.

Com máximas que podem ultrapassar 40°C em várias áreas, a previsão para o final do mês é de uma nova onda de calor que afetará o clima e a rotina dos moradores como já foi há meses atrás.

Neste momento, a frente fria que se instalou na costa do Sudeste ajuda a manter as temperaturas mais amenas, com as chuvas frequentes e nebulosidade. Cenário que, segundo os meteorologistas, deve prevalecer até meados de novembro, controlando os picos de calor e garantindo um clima mais úmido.

À medida que a chuva começa a espaçar e o sol volta a aparecer com maior intensidade, espera-se um aumento considerável nas temperaturas na região.

Como evitar o calor intenso?

Com a previsão de calor extremo no final de novembro, é preciso tomar algumas medidas práticas para manter a casa e o ambiente de trabalho fresco sem comprometer o orçamento. Abaixo, algumas dicas para lidar com as altas temperaturas de forma eficiente:

Ventilação cruzada: Nos dias de temperatura moderada, use a ventilação natural a seu favor. Abra as janelas opostas criando uma corrente de ar que ajuda a refrescar o ambiente sem o uso contínuo de ar-condicionado. Plantas e sombreamento: Plantas de sombra, como samambaias e fícus, ajudam a reduzir a temperatura interna ao absorverem parte do calor. E as áreas externas com árvores ou pérgolas também reduzem muito a incidência direta de luz solar nas janelas e paredes. Escolha o ar-condicionado adequado: Para garantir uma climatização eficiente sem desperdício de energia, o primeiro passo é calcular a quantidade de BTUs necessária para cada ambiente. O dimensionamento correto evita que o ar-condicionado trabalhe além do necessário ou, ao contrário, consuma mais energia do que o espaço exige. Uma calculadora de BTUs pode ajudar a identificar a potência ideal com base no tamanho do cômodo, incidência solar e quantidade de pessoas presentes. Além disso, priorize modelos com tecnologia inverter e selo Procel A, pois são modelos testados e que ajustam a potência de forma inteligente, economizando energia ao longo do dia. Ajuste o ambiente: A eficiência do ar-condicionado pode aumentar significativamente em ambientes preparados. Para isso, basta reduzir a entrada de calor, instalando cortinas blackout ou películas nas janelas que recebem luz solar direta, diminuindo o aquecimento dos cômodos. É ideal também fechar portas e evitar a circulação de ar entre diferentes espaços para manter o ambiente mais fresco.

Novembro está prestes a começar e assim como as fortes chuvas de outubro, pode surpreender a muitos com seu clima. Seguindo as medidas certas, é possível enfrentar as temperaturas elevadas com mais conforto e equilibrar o uso de aparelhos elétricos durante o início do verão que pode bater novos recordes.