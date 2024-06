Bracell mobiliza colaboradores e comunidade para doação de sangue

Na última sexta-feira (14), no Dia Mundial do Doador de Sangue, a Bracell, líder global na produção de celulose solúvel, realizou um mutirão de doação de sangue com seus colaboradores por meio da área de bem-estar e do programa de voluntariado da empresa “Mãos Dadas” junto à comunidade local em prol dos hemonúcleos das cidades de Botucatu, Jaú, Bauru e Santos, em São Paulo.

“A Bracell tem um forte compromisso em promover ações quem geram impacto positivo para os nossos colaboradores e social nas comunidades em que atua. Essa campanha, que teve como mote a frase ‘Faça a vida circular Faça a Diferença’, é mais uma iniciativa que mostra como, juntos, multiplicamos nosso alcance. Ficamos muito felizes com o resultado”, disse Juliana Porto, gerente de Saúde e Bem-Estar da Bracell em SP.

Sobre a Bracell

A Bracell é uma das maiores produtoras de celulose solúvel e celulose especial do mundo, com duas principais operações no Brasil, sendo uma em Camaçari, na Bahia, e outra em Lençóis Paulista, em São Paulo. Além de suas operações no Brasil, a Bracell possui um escritório administrativo em Cingapura e escritórios de vendas na Ásia, Europa e Estados Unidos. www.bracell.com