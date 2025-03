BR Mania leva o “Melhor Lanche do Brasil” e ativações inéditas ao Lollapalooza Brasil 2025

A BR Mania, rede de conveniência dos Postos Petrobras licenciada pela Vibra, promete transformar a experiência gastronômica do Lollapalooza Brasil 2025 com lançamentos exclusivos e ativações interativas. Com mais de 1.400 unidades espalhadas pelo país, a marca desembarca no festival, que acontece de 28 a 30 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com uma loja especial, oferecendo um cardápio exclusivo de lanches a preços acessíveis, repleto de sabores surpreendentes. Uma combinação perfeita de música, inovação e gastronomia para tornar o evento ainda mais inesquecível.

A Super Coxinha, eleita como “Melhor Lanche do Brasil” no concurso dos @postospetrobras no TikTok, estreia no Lollapalooza 2025 com 180g de crocância e recheio farto. Além do sabor marcante, será o lanche mais acessível do evento, por R$ 14,90, garantindo uma opção deliciosa para todos os públicos.

Outra grande novidade do cardápio é o sanduíche BR Turbo, um lanche cheio de personalidade, feito com pão baguete, linguiça tipo pepperoni fatiada, salame tipo italiano defumado, macinato de pernil cozido e defumado, queijo prato Polenghi, picles fatiado e molho de cebola caramelizada. Uma explosão de sabores perfeita para acompanhar a energia do festival, disponível por R$ 28,90.

Para adoçar ainda mais a experiência do público, a BR Mania apresenta uma sobremesa clássica e irresistível: o brigadeiro de colher, por R$ 8,99. O doce também poderá ser encontrado em combos especiais com os lanches, a partir de R$ 19,90, sendo o único combo com sobremesa oferecido no evento.

“A BR Mania marcará presença com produtos exclusivos, que serão lançados em primeira mão durante o festival e, em seguida, disponibilizados em nossas lojas irresistíveis. Também preparamos ativações interativas para tornar a experiência do público ainda mais especial. Nossa marca está presente no dia a dia dos brasileiros, seja em uma pausa para um lanche rápido ou em momentos de descontração, e essa ação reforça ainda mais nossa conexão com os consumidores. Além disso, seguimos em plena expansão, com a abertura de 200 novas lojas em 2025, consolidando a BR Mania como referência no mercado de conveniência, o ponto de encontro diário dos brasileiros”, destaca Mariana Santarém, Vice-presidente de Produtos e Experiência do Cliente da Vibra.

A cobertura real-time do festival será um espetáculo à parte nos perfis de BR Mania e Postos Petrobras! No dia 28 de março, o influenciador Math (@falamenosmath) chega com tudo para dar o pontapé inicial, destacando a tão aguardada chegada da Super Coxinha. No dia 29 de março, a influenciadora Bia (@biavascconcelosg) entra em cena para capturar as principais tendências e elevar ainda mais o brilho da experiência. E para encerrar com chave de ouro, no dia 30 de março, Grazi (@grazieats) assume a cobertura, garantindo uma despedida épica da Super Coxinha no festival e celebrando sua chegada oficial às lojas BR Mania.

Experiência musical e brindes exclusivos

Além de surpreender com sabores inéditos, a BR Mania promete levar ao festival uma experiência musical interativa e cheia de brindes para o público. Entre as atrações, haverá uma mini cabine de karaokê, onde os visitantes poderão cantar paródias de 10 hits brasileiros com letras temáticas e divertidas exaltando a Super Coxinha. Ao final da apresentação, cada participante receberá um vídeo exclusivo de sua performance para compartilhar nas redes sociais e poderá ganhar brindes , como pins temáticos de coxinha, brigadeiro de colher e a própria Super Coxinha, conforme sua pontuação no karaokê.

Já no lounge da BR Mania, o público também poderá garantir brindes exclusivos. Basta tirar uma foto no espaço temático, postar nas redes sociais com a hashtag #BRMANIANOLOLLA e apresentar a publicação para um dos promotores no local. Quem participar dessa ação terá a chance de jogar um dado gigante personalizado. Se o dado cair na face premiada, o vencedor leva para casa a cobiçada Coxete – uma pochete em formato de coxinha, perfeita para curtir com muito estilo.

A ATENAS.ag é a agência parceira da BR Mania, responsável pelo planejamento, criação e execução da presença da marca no Lolla BR. Com sua expertise operacional e criativa, a agência transforma cada detalhe em uma experiência única, surpreendente e memorável para o público.

Pela primeira vez, a Vibra marca presença no Lollapalooza Brasil como patrocinadora oficial, levando, com o apoio da BR Mania, o “Melhor Lanche do Brasil” para o maior festival de música do país. A iniciativa simboliza a entrada da companhia no universo dos grandes eventos, promovendo proximidade com uma audiência diversa, engajada e apaixonada por música.

Cardápio e Valores – BR Mania no Lollapalooza Brasil 2025

Super Coxinha – R$ 14,90

O alimento mais barato do festival, a Super Coxinha chega em uma versão turbinada de 180g, recheada com frango desfiado e requeijão cremoso, envolta em uma massa super crocante.

Sanduíche BR Turbo – R$ 28,90

Um sanduíche robusto com pão baguete, pepperoni, salame italiano defumado, macinato de pernil, queijo prato Polenghi, picles e molho de cebola caramelizada.

Brigadeiro de Colher – R$ 8,99

O clássico e irresistível brigadeiro de colher, uma sobremesa cremosa e cheia de sabor.

Combos Especiais:

Combo Super Coxinha + Brigadeiro de Colher – R$ 19,90

Combo Sanduíche BR Turbo + Brigadeiro de Colher – R$ 33,90