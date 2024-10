Bovinocultura Leiteira do IZ tem cooperação internacional

Com investimento na qualificação internacional de seus pesquisadores, o Instituto de Zootecnia (IZ-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, tem alcançado melhoria na qualidade das pesquisas, com aplicação de novas tecnologias e colaboração internacional.

Márcia Saladini Salles, do Núcleo Regional de Pesquisa de Ribeirão Preto, está como pesquisadora convidada no Departamento de Ciências Animais e Veterinárias da Universidade de Vermont, na cidade de Burlington, nos Estados Unidos, tendo como pesquisador anfitrião, João H. C. Costa. O intercâmbio faz parte de um estágio em pesquisa científica com bolsa aprovada pela FAPESP.

Márcia está desenvolvendo o trabalho de pesquisa “Prevendo o amanhã com precisão: otimizando a detecção precoce de doenças em bezerros leiteiros usando tecnologias de precisão e comportamento animal em um modelo de aprendizado de máquina”, de coordenação de Costa. A especialista ressalta a importância deste intercâmbio para a formação de redes internacionais de grupos com pesquisadores de outros países, vivenciando novas experiências de visões e conduções de projetos de pesquisas. “Esta oportunidade fortalecerá o currículo científico para novas avaliações de agências de fomento na captação de recursos para financiamentos de projetos de pesquisa no Brasil, assim como captação de bolsas de formação de recursos humanos para os alunos da Pós-graduação do Instituto de Zootecnia”, avalia a pesquisadora.

Luiz Carlos Roma Junior, pesquisador do Centro de Bovinocultura Leiteira do IZ, estagiou na Universidade de New Hampshire, na cidade de Durham, EUA, de março a agosto de 2024, com bolsa de pesquisa da FAPESP. Participou das pesquisas relacionadas ao manejo de pastagens de gramíneas consorciadas com leguminosas e seu efeito sobre qualidade do leite e possível resíduo (fitoestrógeno) no leite e seus impactos na saúde dos animais e dos consumidores. “Os estudos foram realizados todos em rebanho leiteiro de manejo orgânico da própria universidade e de propriedades parceiras”, relata.

Roma, também participou de outros cinco projetos de pesquisa sobre aditivos na dieta de vacas em lactação (convencional e orgânico) com foco na redução da produção de metano, sem comprometimento de aspectos de produção e qualidade. “Agora, com o retorno ao Brasil, as pesquisas lá continuam e passo a contribuir de longe, assim como a equipe de lá passará a contribuir com as pesquisas a serem realizadas no IZ, ampliando a capacidade de gerar conhecimento e transferir para produtores e comunidade cientifica”, destaca o pesquisador.