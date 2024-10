Boulos diz que vai dialogar com o governador Tarcísio de Freitas

O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, afirmou que, caso vença as eleições, vai dialogar com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Ele foi questionado por Tabata Amaral (PSB) sobre mudanças de opinião e concordou, ao final, que é preciso dialogar com todos os lados para governar.

“Quem quer governar São Paulo precisa ter a capacidade de dialogar com todo mundo. É o que eu vou ter, com o presidente Lula, que me apoia. Assim como vou chamar o governador Tarcísio, que não me apoia. Assim como Lula e Tarcísio são adversários e dialogam entre si.”