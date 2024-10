Boulos diz que Nunes foge de debate por medo de discutir ideias

Na abertura da sabatina que substituiu o debate previsto entre os dois candidatos a prefeito de SP, Guilherme Boulos (PSOL) criticou o adversário dizendo que “mais uma vez o Ricardo Nunes fugiu”.

“Ele já havia [fugido] durante três anos e meio das responsabilidades de prefeito, só indo trabalhar por causa da eleição”, disse o deputado nas considerações iniciais, afirmando que o adversário “foge do debate porque tem medo de debater ideias”.

Boulos disse ainda que “o povo de São Paulo é corajoso, vai à luta e não aceita covarde, despreza covarde”. Também declarou ser “lamentável ele se esconder debaixo da saia” do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), com quem o emedebista marcou uma reunião para o mesmo horário.

“Meu adversário não é Nunes, ele é um fantoche”, disse o candidato do PSOL, apontando submissão do rival a outros políticos, como Tarcísio e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Boulos afirmou que compareceu, como já havia se comprometido, em respeito aos eleitores e aos organizadores do evento.