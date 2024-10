Boulos critica almoço de Nunes e Bolsonaro

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) criticou o almoço promovido pela campanha do adversário Ricardo Nunes (MDB) com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nesta terça-feira (22), o candidato do PSOL almoçou com moradores de rua em visita ao projeto Cisarte, no centro de São Paulo.

“Meu adversário está almoçando num banquete com Jair Bolsonaro e um grupo de empresários. Isso é simbólico. Esses dois almoços são simbólicos do que está em jogo nesse segundo turno”, disse.

Boulos afirmou que “do lado de lá, esta quem está preocupado só com privilégios e com defender ideologia de ódio da extrema-direita. Do lado de cá, quem está preocupado em mudar essa cidade olhando para aquelas pessoas que mais precisam.”

O psolista, em seguida, participou de mais um debate com o público na região da Sé. Foi questionado sobre segurança, saúde, educação, empreendedorismo e também ouviu um apoiador do Nunes.

Boulos tem criticado a postura do emedebista, que faltou a três debates do segundo turno. Para o psolista; a ausência demonstra que ele é um “covarde” e “fujão”.

Porém, para o homem que esteve no debate, o prefeito precisa ter prioridades. “Ele tem que pensar na cidade. Se for pensar em debate; não vai cuidar da cidade”, declarou.

A plateia, formada por maioria de apoiadores do psolista, vaiou o homem. Boulos pediu que parassem, solicitou respeito por parte da militância e afirmou que todos “têm direito de colocar a opinião” e disse que “diferente do outro lado, a gente respeita quem pensa diferente”.

Para o candidato, a fala do eleitor mostra que sua campanha está aberta. Ele aproveitou a oportunidade, porém, para voltar a criticar Nunes.

“Neste momento que estamos aqui, ele está em uma churrascaria com o Bolsonaro. Ele ficou três anos sem fazer nada, deixou de fazer qualquer coisa. Foi aparecer em tempo de eleição”, disse.

Após o evento, o candidato ainda tem uma sabatina na Globonews, uma reunião com o sindicato de taxistas e finaliza o dia em um encontro com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).