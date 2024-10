Boulos chama Marçal de ‘lobo na pele de cordeiro’ e faz paralelo com Suzane von Richtofen

Após o autodenominado ex-coach Pablo Marçal (PRTB) chamar todos os adversários de esquerdistas e afirmar que o extremismo não pode governar São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) chamou o influenciador de “lobo na pele de cordeiro” e o comparou com Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais.

“Eu estou achando muito esquisito o perfil que o Marçal adotou hoje. Ele tumultuou as eleições todas e quer pagar de bonzinho. É o lobo na pele de cordeiro. O Marçal acusar alguém de extremista é igual a Suzane von Richthofen acusar alguém de assassinato. É impressionante.“

Boulos afirmou que Marçal está com a equipe do ex-governador de São Paulo João Doria e afirmou que o candidato foi desrespeitoso com mulheres em suas colocações. “Por que você odeia tanto as mulheres?”

O influenciador elevou o tom do debate, chamou o candidato de “esquerdopata maluco” e questionou se as pessoas da sua equipe foram paridas por Doria.

Sobre as acusações em relação as frases machistas, Marçal relembrou o boletim de ocorrência contra Ricardo Nunes (MDB) registrado pela primeira-dama Regina Nunes. “Quem não gosta de mulher é quem tem boletim de ocorrência por agressão por violência doméstica. Quer colocar isso na minha conta?”