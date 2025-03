Boteco São Bento Santo André se prepara para receber torcedores na final do Paulistão

A final do Paulistão vai agitar o Boteco São Bento, em Santo André, na próxima quinta-feira, 27 de março. O clássico entre Corinthians e Palmeiras será transmitido ao vivo, reunindo torcedores em um ambiente confortável, com boa gastronomia, bebidas geladas e a estrutura completa de um bar que sabe receber.

Para entrar no ritmo da final, a casa prepara uma ação especial durante o jogo: na compra de qualquer drink do cardápio, o segundo sai por conta do bar. A rodada dupla é válida ao longo dos 90 minutos e promete embalar a torcida com mais sabor.

Com ambiente descontraído, telões posicionados em pontos estratégicos e cardápio completo, o Boteco São Bento Santo André se posiciona como ponto de encontro para aqueles que não querem perder nenhum momento desse jogo que promete ser emocionante.

Para reservas, o contato com a central do Boteco São Bento é pelo telefone (11) 3167-7774, que atende de segunda a sexta-feira em horário comercial.