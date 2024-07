Botafogo bate recorde, mas Calleri muda jogo e comanda empate do São Paulo

São Paulo e Botafogo empataram por 2 a 2 nesta quarta-feira (24), no Morumbis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Morumbis recebeu um ótimo jogo no encerramento do primeiro turno do Brasileirão. Em 10 minutos, a partida já estava 1 x 1, com gols de pênalti de Lucas Moura e Tiquinho Soares. Cuiabano virou para os cariocas, e Ferreirinha deixou tudo igual no segundo tempo.

A partida mudou na etapa final quando Calleri entrou. O centroavante, poupado por dores musculares, pisou no campo aos 12 minutos e já aos 14 participou do empate. Ele criou as principais chances do Tricolor ao lado de Lucas Moura no domínio dos mandantes na parte final do jogo.

O Botafogo quebrou um recorde: é o primeiro time na história dos pontos corridos a marcar pelo menos um gol nos 19 jogos do primeiro turno.

O empate mantém o Fogão na liderança, com 40 pontos, mas segue pressionado na ponta por Palmeiras e Flamengo. O São Paulo agora é o sexto, com 32, e aguarda os demais resultados da rodada.

O São Paulo voltará a campo para enfrentar o Fortaleza, sábado, no Castelão. No mesmo dia, o Botafogo receberá o Cruzeiro no Nilton Santos.

O JOGO

A partida foi jogada em alta temperatura durante a etapa inicial inteira. O placar já estava 1 a 1 com 10 minutos.

O primeiro pênalti foi para o São Paulo, de Bastos em Ferreirinha. Lucas superou John e deixou o Tricolor na frente logo aos 5 minutos.

O Botafogo não baixou a guarda e empatou também numa penalidade máxima, com 10 minutos de jogo. Welington tocou com o braço na área, e Tiquinho converteu com categoria a cobrança.

Muito bem organizado, o time carioca virou aos 21, quando Tiquinho passou para Cuiano. O lateral-esquerdo superou Alan Franco com facilidade e bateu cruzado para vencer Rafael e virar a partida.

Em desvantagem, o São Paulo se lançou ao ataque, mas criou pouco e deixou espaços para o contra-ataque botafoguense. Na melhor chance, os visitantes ficaram no dois contra um, mas Savarino passou mal para Luiz Henrique.

EFEITO CALLERI

O jogo estava morno no segundo tempo até Zubeldía chamar Calleri. O centroavante, preservado por conta de dores musculares, entrou aos 12 minutos e mudou o cenário.

Dois minutos depois da entrada no lugar de André Silva, Calleri clareou o lance para Lucas arrancar e deixar Ferreirinha sozinho para tocar na saída de John. 2 a 2.

O São Paulo seguiu em cima do Botafogo, que perdeu o controle da partida. Aos 24 minutos, Ferreirinha perdeu chance incrível na pequena área para virar. Logo na sequência, Luciano também perdeu boa oportunidade.

O jogo continuou aberto nos minutos finais, mas com menos ocasiões. No fim das contas, um bem jogado 2 a 2 no Morumbis.

LANCES IMPORTANTES

São Paulo abre o placar. Ferreirinha sofreu pênalti cometido por Bastos e Lucas Moura converteu no canto esquerdo de John, que acertou o lado e não achou a bola.

O empate. Aos 10 minutos, Welington tocou com o braço na bola após cabeceio de Tiquinho. O próprio Tiquinho bateu o pênalti no canto esquerdo. Rafael foi para o direito e nem saiu na foto.

A virada. Aos 21 minutos, Tiquinho Soares acionou Cuiabano que passou fácil por Alan Franco e bateu bonito, cruzado, para superar Rafael.

Novo empate. Aos 14 minutos do segundo tempo, Lucas fez grande jogada e deixou Ferreirinha cara a cara com John para deixar tudo igual.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x BOTAFOGO

SÃO PAULO

Rafael, Igor Vinicius, Arboleda e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla, Lucas Moura e Luciano (Erick); Ferreirinha (Michel Araújo) e André Silva (Calleri). T.: Luis Zubeldía

BOTAFOGO

John, Damián Suárez, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore (Igor Jesus), Marlon Freitas (Allan) e Tchê Tchê (Danilo Barbosa); Savarino, Luiz Henrique (Kauê) e Tiquinho Soares (Carlos Alberto) T.: Arthur Jorge

Estádio: Morumbis, em São Paulo (SP)

Juiz: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Árbitro Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Árbitro Assistente 2: Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Árbitro de Vídeo: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

Público: 53.244

Cartões amarelos: Alan Franco, Lucas Moura, Welington e Luciano (São Paulo) e Gregore, Marlon Freitas e Cuiabano (Botafogo)

GOLS:

São Paulo: Lucas Moura, aos 5 minutos do 1T; Ferreirinha, aos 14 minutos do 2T

Botafogo: Tiquinho Soares e Cuiabano, aos 10 e 21 minutos do 1T