Bombeiros de SP partem para Tocantins em busca de desaparecidos após tragédia na ponte

Na tarde da última terça-feira, 31, um grupo de oito bombeiros mergulhadores do Subgrupamento de Bombeiros Náutico partiu do Guarujá, localizado no litoral sul de São Paulo, com destino ao estado do Tocantins. A missão da equipe é apoiar as operações de busca por desaparecidos após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ocorreu no dia 22 deste mês na divisa com o Maranhão.

A equipe enviada é a primeira do estado a ser destacada para essa função e uma das poucas no Brasil capacitada para realizar mergulhos em segurança pública em águas profundas. Sob o comando do capitão Fernando Nishihara Adão, os bombeiros devem levar aproximadamente 48 horas para alcançar o local do incidente e dar início aos trabalhos de busca.

O comboio que transporta a equipe é formado por duas viaturas leves e um caminhão-baú, este último carregando uma variedade de equipamentos especializados. Entre os itens estão ferramentas para reflutuação, trajes de mergulho seco adequados para águas contaminadas, além de equipamentos destinados a mergulhos dependentes e em cavernas. Essa preparação é fundamental devido ao alto risco de contaminação por substâncias perigosas e possíveis enroscos encontrados sob os escombros da ponte desabada.

Conforme as informações mais recentes, a tragédia resultou na perda de dezenas de vidas e ainda existem cinco pessoas desaparecidas nas águas, aumentando a urgência das operações de resgate.