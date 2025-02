Bom Prato passa a abrir salão de restaurantes também aos sábados

Com o objetivo de oferecer mais conforto aos frequentadores, os 31 restaurantes populares do Programa Bom Prato em todo o estado que funcionam aos finais de semana e feriados vão passar a servir o almoço dos sábados em seus salões, para que o consumo seja feito dentro dos restaurantes. Anteriormente, essa refeição era fornecida por marmitas. Já o café da manhã continuará sendo distribuído no interior das unidades e o jantar continuará sendo servido por marmitas. A mudança começará a partir deste sábado (15).

Confira a relação das 31 unidades que funcionam aos finais de semana e feriados: 25 de Março, Bauru, Brás, Campinas, Capão Redondo, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Francisco Morato, Franca, Guaianases, Guarulhos, Itaquera, Jacareí, Lapa, Limão, Mogi das Cruzes I, Osasco, Refeitório Mauá, Rio Claro, Santana, Santo Amaro, Santo André I, Santos I, São Bernardo do Campo I, São José dos Campos, São Mateus, Suzano, Taubaté, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha.