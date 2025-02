Bom Prato Refeitório: mais um passo no combate à fome em SP

Com a recente inauguração do Bom Prato Refeitório Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista, em 3 de fevereiro, o Estado de São Paulo passou a contar com três unidades dessa nova modalidade do Bom Prato. Assim como ocorre em todas as modalidades do programa, o objetivo é oferecer refeições de qualidade às pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas os refeitórios têm a vantagem de serem de rápida implantação.

O Bom Prato Refeitório funciona de uma forma diferente das demais unidades do programa. Nele, apenas o café da manhã é preparado na unidade. Já o almoço e o jantar, servidos em formato de marmitas, são produzidos e embalados nos restaurantes fixos e, posteriormente, transportados até os refeitórios por meio das unidades móveis.

“Inacreditável”. É assim que a trabalhadora doméstica Nilda de Jesus descreve a qualidade da comida servida no Bom Prato Refeitório Mauá. “Além de as refeições serem preparadas com muita higiene, o sabor da comida é excepcional”, conclui. O motorista aposentado Roberto Balbino faz coro ao elogiar a comida, mas aponta o preço da comida, R$ 1, como principal atrativo. “Sou aposentado e recebo um salário mínimo (R$ 1.518,00 em 2025). Pago R$ 600 de aluguel. Se fosse comer em algum restaurante comercial, gastaria pelo menos R$ 20 por dia. Não ia sobrar quase nada para eu passar o mês”, explica.

Os refeitórios também foram pensados para que os frequentadores possam se alimentar com conforto e tranquilidade. Para isso, o refeitório conta com um ambiente acolhedor, equipado com banheiros, climatizadores, bebedouros, mesas e cadeiras.

Sobre o Bom Prato

Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), o programa Bom Prato foi criado em 28 de dezembro de 2000. Tem como finalidade oferecer refeições saudáveis, de alta qualidade e a um custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.

Considerado a principal política pública estadual de segurança alimentar, o Bom Prato conta com uma rede de restaurantes populares formada por 122 unidades instaladas no estado, sendo 76 fixas e 46 móveis, que estão distribuídas da seguinte forma:

25 na capital

19 na região metropolitana de São Paulo

23 no interior

9 no litoral

Atualmente, são servidas 136 mil refeições por dia útil, em todas as unidades, totalizando mais de 3,2 milhões refeições por mês.

Para mais informações e endereços da rede no estado, acessar o site: Bom Prato.