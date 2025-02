Confira o funcionamento do Programa Bom Prato neste final de semana (15 e 16/2)

Para manter a qualidade na prestação do serviço à população, algumas das 31 unidades do Programa Bom Prato que funcionam aos finais de semana e feriados ficarão excepcionalmente fechadas para manutenção nos dias 15 e 16 de fevereiro.

Na segunda-feira (17), os restaurantes voltam a funcionar normalmente. São elas: Limão e Rio Claro.

Já as seguintes unidades abrirão normalmente no sábado e estarão fechadas somente no domingo: Bauru, Capão Redondo, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Francisco Morato, Franca, Guaianases, Guarulhos, Itaquera, Jacareí, Lapa, Mogi das Cruzes I, Osasco, Santana, Santo Amaro, Santo André I, São Bernardo do Campo I, São José dos Campos, São Mateus, Santos I, Suzano, Taubaté, Tucuruvi, Vila Nova Cachoeirinha.

Veja os endereços das unidades fixas e móveis clicando aqui.