Bolsonaro espera que Trump reverta inelegibilidade e critica ‘lawfare’

O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, manifestou sua expectativa de que Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, consiga reverter sua inelegibilidade. Durante uma conversa com jornalistas no Aeroporto de Brasília no último sábado, 18 de novembro, Bolsonaro não detalhou os possíveis caminhos para tal ação.

Na ocasião, Bolsonaro se despediu da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, que embarcou rumo à cerimônia de posse de Trump marcada para segunda-feira, 20 de novembro. O ex-presidente destacou a influência global que Trump exerce: “Ele já tem influência no mundo todo. Primeiros ministros estão caindo, o Hamas está fazendo acordos, e até mesmo Justin Trudeau renunciou. No México, grandes apreensões foram realizadas. Gostaria de apertar a mão dele, mas não seria possível conversar”, comentou.

Bolsonaro foi impedido de participar da posse do novo presidente americano após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negar em duas ocasiões a devolução de seu passaporte. O magistrado acompanhou a Procuradoria-Geral da República na avaliação de que a viagem do ex-presidente aos EUA não apresentava interesse público e que as razões para a retenção do documento permanecem válidas.

A apreensão do passaporte ocorreu há quase um ano, em fevereiro de 2024, em decorrência de investigações sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022, que levantaram preocupações quanto ao risco de fuga de Bolsonaro.

Questionado sobre como Trump poderia influenciar sua situação política no Brasil, Bolsonaro declarou: “Se ele me convidou, é porque ele acredita que pode colaborar com a democracia brasileira ao afastar as inelegibilidades políticas que enfrento”. Ele acrescentou que a presença de Trump é fundamental e enfatizou ações concretas: “Ele não vai permitir que certas figuras pelo mundo persigam opositores, um fenômeno que ele mesmo chama de ‘lawfare’, algo que também vivenciei”.

Bolsonaro finalizou sua declaração mencionando as semelhanças entre sua trajetória e a de Trump, destacando que ambos enfrentaram tentativas de atentados: “Não vou dar palpites ou sugestões; ele sabe o que está acontecendo”.