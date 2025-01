Bolsonaro Anuncia Processo Contra Haddad por Acusações Relacionadas à Receita Federal

No último sábado (18), o ex-presidente Jair Bolsonaro, representante do PL, revelou sua intenção de processar o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A declaração ocorreu após Haddad sugerir que Bolsonaro estaria envolvido na crise relacionada a uma proposta da Receita Federal que visava aumentar a fiscalização sobre transações realizadas via Pix.

Em entrevista a jornalistas no aeroporto de Brasília, onde acompanhava sua esposa, Michelle Bolsonaro, para um voo rumo à posse de Donald Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro criticou Haddad. “Vou processar o Haddad. Ele não tem o que fazer, sempre me acusa de alguma coisa”, afirmou. É importante ressaltar que Bolsonaro foi impedido de viajar devido a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

🚨URGENTE – Bolsonaro diz que vai processar Haddad por ter dito que ele comprou 101 imóveis sem origem de dinheiro



“Vou processar o Haddad, ele não tem o que fazer. Sempre me acusa de alguma coisa, falou inclusive que eu comprei 101 imóveis sem origem de dinheiro” pic.twitter.com/zmU0fVSVwr — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) January 18, 2025

Bolsonaro também se defendeu das acusações feitas por Haddad, que mencionou uma suposta compra de 101 imóveis sem comprovação de origem dos recursos. O ex-presidente respondeu: “Pegou meia dúzia de familiares meus do Vale do Ribeira. O que essa meia dúzia de Bolsonaro tem a ver com o período de 1990 para cá e está pago em moeda nacional corrente? Naturalmente, naquela época, até telefone era adquirido em dólar”.

Em sua crítica, Bolsonaro comparou o desempenho de Haddad ao de Paulo Guedes, seu antigo ministro da Fazenda, e fez uma analogia sobre o governo Lula: “Não pode dar certo; é como um bêbado dirigindo um carro”.

As declarações de Haddad na véspera, durante uma entrevista à CNN, afirmaram que a família Bolsonaro está sendo alvo de investigações pela Receita Federal. Ele insinuou que Bolsonaro estaria diretamente implicado na situação atual, mencionando o financiamento por parte do PL para um vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Segundo Haddad, “tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso”.

No dia 14, Nikolas Ferreira publicou um conteúdo em suas redes sociais criticando a administração atual e alegando que o governo apenas se preocupa em arrecadar sem oferecer contrapartidas à população. Sua postagem gerou mais de 300 milhões de visualizações.

A repercussão do vídeo provocou um recuo do governo em relação à proposta da Receita Federal. Apesar da defesa inicial feita por Haddad sobre a eficácia da medida até quarta-feira (15), após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ficou evidente que uma campanha publicitária não seria suficiente para conter as críticas crescentes e as desinformações relacionadas ao tema.