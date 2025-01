Eduardo Bolsonaro Critica Decisão de Alexandre de Moraes e Levanta Questões sobre Visto

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, representante do PL de São Paulo, manifestou preocupação em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que rejeitou o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para comparecer à posse de Donald Trump, marcada para a próxima segunda-feira (20).

Eduardo Bolsonaro, que já se encontra nos Estados Unidos para o evento, alegou que essa ação de Moraes é uma tentativa de “esmagar” a oposição ao governo Lula, destacando que o ex-presidente Jair Bolsonaro é uma figura central na oposição política no Brasil. Ele também mencionou a possibilidade de que Moraes enfrente consequências legais relacionadas ao seu visto, citando um projeto atualmente em discussão no Congresso americano que poderia resultar na revogação do mesmo.

Durante sua estadia em Washington, Eduardo está programado para participar de eventos restritos ligados à posse de Trump, incluindo jantares com membros do novo governo e com o próprio ex-presidente. Acompanhado por sua esposa e pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ele chega ao evento com grandes expectativas.

Em comentários sobre a recusa de Moraes em conceder o passaporte a Jair Bolsonaro, Eduardo expressou que essa decisão reflete uma interferência política negativa. “Estamos falando do principal opositor de direita, alguém que ainda tem uma base significativa nas ruas. Essa interferência demonstra um conluio entre Lula e o Judiciário, o que é prejudicial à democracia”, afirmou.

Ele argumenta que não há justificativa para impedir a viagem do ex-presidente, uma vez que não há indícios claros de intenção de fuga por parte dele. “Jair Bolsonaro sempre cumpriu todas as exigências legais impostas por Moraes. Ele não possui histórico que sugira qualquer intenção de evadir-se”, declarou.

Sobre a possibilidade de pedir ações contra Moraes junto ao governo Trump, Eduardo destacou que já existem legislações nos Estados Unidos que visam punir autoridades estrangeiras por abuso de poder. Ele mencionou a deputada Maria Elvira Salazar da Flórida, que recentemente demonstrou apoio à causa dos brasileiros e enviou um ofício às autoridades americanas solicitando a revogação do visto de Moraes e outros ministros do STF.

Salazar apresentou um projeto que visa proibir autoridades internacionais que desrespeitem a liberdade de expressão — um ponto relevante dado os recentes conflitos entre Alexandre de Moraes e plataformas como a rede X, liderada por Elon Musk. Segundo Eduardo, essa proposta pode ganhar nova relevância em breve.

Quando questionado se levaria essa demanda diretamente a Trump ou a Marco Rubio, Eduardo enfatizou que sua abordagem não se destina a atacar pessoalmente Moraes, mas sim a defender os princípios da liberdade e da não perseguição política. “Minha conduta é sempre em prol da liberdade e da defesa contra qualquer forma de tirania”, concluiu.

Perfil: Eduardo Bolsonaro

Deputado federal em seu terceiro mandato consecutivo e terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Formado em Direito pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), também é escrivão da Polícia Federal. Atualmente membro da Comissão de Relações Exteriores, ele assumirá o cargo de secretário de Relações Internacionais e Institucionais do PL na próxima semana.