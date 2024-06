Bolsonaro diz manter apoio a Nunes apesar de Marçal e reforça indicação de vice

Após se encontrar em Brasília com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo do PRTB, Pablo Marçal, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou à Folha de S.Paulo que tem um compromisso com a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), mas voltou a cobrar a indicação de um vice bolsonarista para a chapa.

“Eu disse a ele [Marçal] que eu tenho um compromisso com o prefeito através da indicação do vice, o coronel [Ricardo] Mello Araújo. A essa altura do campeonato, eu não tenho como apoiá-lo”, afirmou o ex-presidente nesta quarta-feira (5), mencionando o ex-coronel da Rota que ele quer levar ao posto de vice-prefeito.

Segundo Bolsonaro, caso Marçal esteja no segundo turno, eles poderiam voltar a conversar. “Até lá eu estou com o prefeito e com o coronel Mello Araújo”, completou.

Na visita, ocorrida na terça-feira (4), Marçal, que é conhecido por ter sido coach, ganhou do ex-presidente a sua medalha de “imbrochável”, que ele distribui para amigos e aliados. Na última pesquisa Datafolha, Marçal chegou a 9% de intenção de votos – ele tem a simpatia de bolsonaristas e dialoga com o público conservador de direita.

O encontro foi lido como uma possibilidade de que Bolsonaro apoiasse o influenciador em vez do prefeito, já que a aliança com Nunes é ocasional, com o objetivo de derrotar Guilherme Boulos (PSOL).

Originalmente, Bolsonaro preferia um candidato “bolsonarista raiz”, como o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), mas abriu mão de lançar um nome e declarou apoio a Nunes seguindo conselhos de aliados que estão fechados com o prefeito, como seu braço-direito Fabio Wajngarten, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto.

À reportagem da Folha de S.Paulo, no entanto, Bolsonaro disse que não falou a Marçal que não apoiaria Nunes, pelo contrário.

Bolsonaro relatou ainda que Marçal está empolgado com a sua pré-candidatura em São Paulo e afirmou que ele tem uma boa base nas redes sociais.