Boletim – Atendimento no Incêndio Brás – 11h30

O Corpo de Bombeiros atua com 24 viaturas e 76 pessoas para conter um incêndio de grandes proporções em um shopping na rua Barão de Ladário, no Brás, região central da Capital. A Defesa Civil do Estado reforça os atendimentos no local e não há vítimas. Até o momento, as chamas não atingiram os prédios ao lado do shopping, e os Bombeiros atuam para reduzir o incêndio e evitar a propagação das chamas para outros espaços.

As primeiras equipes dos Bombeiros chegaram na região por volta das 6h30, minutos após receber o primeiro chamado. Os hidrantes da rua funcionam com boa vazão, não faltando água em nenhum momento para controlar as chamas.