“Bob Esponja: A Experiência” em SP: vendas iniciam nesta quinta-feira

A partir de hoje, quinta-feira, 14 de novembro, está aberta a venda de ingressos para a exposição “Bob Esponja: A Experiência”, que estará em cartaz a partir de 04 de dezembro, no MIS Experience, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. As entradas, disponíveis a partir de R$ 20,00 (meia), podem ser compradas pelo site do Mis Experience .

A exposição, que celebra os 25 anos de uma das séries animadas de maior sucesso de todos os tempos da Nickelodeon, foi criada pela YDreams Global, em parceria com a Paramount, por meio de seu departamento de Licenciamento de Produtos e Experiências.

“Bob Esponja: A Experiência” é uma jornada multissensorial imersa no otimismo contagiante dos moradores da Fenda do Biquíni. Ocupando cerca de mil metros quadrados, a exposição reúne um acervo raro com mais de 80 itens que convidam os fãs a explorar os bastidores e a evolução desta icônica produção, celebrando sua trajetória desde o início até os dias de hoje.

“Bob Esponja: A Experiência” não é só uma exposição – é um convite para embarcar em uma jornada de pura fantasia e conexão. Seja revivendo lembranças ou criando novas aventuras, essa mostra vai unir gerações ao redor de um dos personagens mais carismáticos.

Vendas presencialmente na bilheteria do MIS Experience a partir de 4 de dezembro, das 10 às 19h, de terça a domingo (dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito).

Serviço

“Bob Esponja: A Experiência” – MIS Experience: Local: R. Cenno Sbrighi, 250 – Água Branca, São Paulo.

Data: a partir de 04 de dezembro.

Horários: terças a sextas, domingos e feriados, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h. Fechado às segundas-feiras.

Ingresso: gratuito às terças (retirada apenas na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita). Quarta a sexta: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Sábados, domingos e feriados: R$50 (inteira) e R$ 25 (meia). Terceira quarta-feira do mês: ingresso gratuito por conta de parceria com a B3 (retirada apenas na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita).

Informações de acessibilidade: rampas de acesso; Braille; Libras e banheiros adaptados para cadeirantes.

Classificação indicativa: livre