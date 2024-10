BMW X1 ganha nova versão com pacote de equipamentos atraente e motorização mais potente

São Paulo, 08 de outubro de 2024 – Sempre em busca de oferecer o melhor aos clientes, a BMW do Brasil anuncia a chegada de uma nova versão para o BMW X1, veículo premium mais vendido do país. O novo BMW X1 sDrive20i GP chega para substituir a versão sDrive18i no line-up do modelo, que agora passa a ser equipado com a mesma motorização mais potente em todas as versões.

Visualmente, o modelo mantém o desenho marcante e inovador, tanto no exterior quanto no interior. Elementos de design tornam o carro ainda mais robusto e imponente, algo extremamente desejado no segmento de SAVs. Na fita métrica, o X1 tem 4,50 m de comprimento, 2,69 m de entre-eixos, 1,84 m de largura e 1,64 m de altura. O porta-malas tem 476 litros com os bancos na posição normal e 1.527 litros com os bancos rebatidos.

Na dianteira, o para-choque tem tomadas de ar agressivas e funcionais. A tradicional grade duplo-rim é imponente e os faróis são full LEDs adaptativos. O para-choque traseiro, assim como o layout de luzes do conjunto ótico traseiro dão tom esportivo ao SAV, mas sem perder a elegância. As rodas têm design exclusivo e medem 18 polegadas na versão sDrive20i GP.

Por dentro, o modelo segue o mesmo padrão das outras versões do X1 e o mesmo conceito encontrado no BMW iX. O tabelier é composto por uma incrível tela curvada em TFT de alta resolução — composta por duas peças, de 10,2” (painel de instrumentos) e 10,7” (multimídia) —, com o novo Sistema Operacional 9 e exibe as informações de maneira atraente e intuitiva. A enorme tela torna a habitáculo mais interativo e eclético, uma vez que os comandos podem ser acionados por voz, tato ou pelo comando central do i-Drive.

No quesito conectividade, o novo BMW X1 conta com o BMW ConnectedDrive, que fornece serviços como: Chamada de Emergência Inteligente, aviso de manutenção por telemetria, navegação com informação de trânsito em tempo real, portais de notícias, clima e aplicativos, além de serviços remotos que podem ser acionados a partir do app My BMW, como trancar e destrancar as portas, buzinar, localizar o veículo e enviar destinos diretamente ao sistema de navegação. Ainda é possível utilizar aplicativos de smartphones, com preparação para Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

Principal novidade da nova versão, o motor BMW TwinPower Turbo 2.0 litros (1.998 cm³), tem quatro cilindros em linha e gera 204 cv e 300 Nm de torque. O câmbio é o Steptronic de 7 marchas. Com esse conjunto, a versão sDrive20i GP acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos e tem velocidade máxima de 236 km/h. De acordo com o programa Conpet, do Inmetro, o novo BMW X1 sDrive20i GP alcança médias de 10,7 km/l e 13 km/l, em ciclos urbanos e de estrada, respectivamente.

Entre os equipamentos disponíveis, destaque para os sistemas Parking Assistant, faróis em LED adaptativo, ar-condicionado com controle digital, carregador de smartphone sem fio, bancos dianteiros com ajuste elétrico, retrovisor interno com função anti-ofuscante, sensor de chuva com acionamento automático dos faróis baixos, entre outros.

Há ainda o Assistente Pessoal Inteligente BMW (Intelligent Personal Assistant), sistema testado e desenvolvido pelo time da engenharia da empresa no Brasil por meio de uma parceria com a equipe global, sediada na Alemanha, capaz de executar inúmeras funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos, sendo ativado por comando de voz com a frase “Olá BMW”, ou qualquer outra frase que for programada pelo motorista. O modelo pode ainda se conectar com a Amazon Alexa e casas inteligentes, além de estar apto para receber atualizações remotas de software quando disponíveis.

O novo BMW X1 sDrive20i GP já está à venda nas concessionárias da BMW no Brasil em cinco opções de cores para a carroceria (Branco Alpino, Preto Safira, Azul Phytonic, Verde Cape York e Prata Space) e quatro opções de acabamento interno (Preto/Preto, Mocha/Preto e Oyster/Preto e Coral/Preto). A nova versão conta ainda com o programa BSI gratuito pelo período de três anos ou 40.000 km (o que ocorrer primeiro). O BMW Service Inclusive (BSI) é um programa que oferece serviços de manutenção de veículos BMW, com cobertura mundial na rede de concessionárias autorizadas, sem custo adicional dos serviços cobertos.

Preço de lançamento:

BMW X1 sDrive20i GP – R$ 318.950