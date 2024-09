Bluesky e Threads: as redes sociais alternativas para o X/Twitter

Com a suspensão do X (antigo Twitter) no Brasil, o Bluesky e o Threads ganharam popularidade rapidamente. Isso porque os usuários começaram a buscar novas alternativas para substituir a rede social que havia sido bloqueada por decisão judicial. As duas plataformas oferecem uma experiência similar ao X/Twitter em que o foco é o compartilhamento de conteúdos por meio de textos curtos. Porém, apesar das semelhanças, o Bluesky e o Threads possuem algumas diferenças entre si e que podem fazer falta para aqueles que estavam acostumados com o X/Twitter.

O que é e como funciona o Bluesky?

O Bluesky é uma rede social criada por Jack Dorsey, cofundador e ex-CEO do Twitter, em 2019. Dorsey iniciou o projeto da plataforma quando estava no Twitter, mas o Bluesky se tornou uma companhia independente em 2021. O diferencial da rede social está no conceito de descentralização por ser baseada no AT Protocol (Autheticated Transport Protocol ou Protocolo de Transferência Autenticada em português). Segundo a definição do próprio Bluesky, isso significa que esse novo protocolo é “uma caixa de ferramentas de código aberto para construir aplicativos sociais que podem se comunicar entre si”.

Os recursos do Bluesky são realmente parecidos com o X/Twitter, incluindo a sua interface azul e branca. Nele, é possível postar textos com até 300 caracteres; adicionar imagens e links; curtir, comentar, republicar e citar as postagens; buscar por outros perfis e seguir novas contas. Uma funcionalidade interessante do Bluesky é a possibilidade de criar feeds personalizados de acordo com os seus interesses. Entretanto, até o momento, o app não permite inserir vídeos nas publicações e nem privar o perfil.

O que é e como funciona o Threads?

O Threads é uma rede social lançada pela Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, em julho de 2023. Assim como o X/Twitter, a proposta do aplicativo é ser um espaço de compartilhamento de posts e interações públicas, principalmente em texto. O lançamento da mais nova rede social de Mark Zuckerberg ocorreu justamente em um momento delicado para o então Twitter, visto que as mudanças impostas por Elon Musk após comprar a companhia já estavam causando polêmica na época. Desde então, o Threads é apontado como um dos principais concorrentes para o X.

O Threads possibilita fazer publicações de texto com até 500 caracteres, imagens e links. Além disso, a plataforma também possui as funcionalidades do X e do Bluesky para curtir, responder, republicar e citar as postagens. O Threads conta com uma integração nativa com o Instagram, o que permite importar as informações de uma conta para a outra, como o nome de usuário, foto de perfil, contas seguidas e o selo de verificado, se houver. Além disso, é possível compartilhar os posts do Threads nos stories, no feed e com os contatos do Instagram. E diferente do Bluesky, a rede social da Meta possibilita o compartilhamento de vídeos e a configuração de perfis privados.

Vale destacar que tanto o Bluesky quanto o Threads ainda não contam um grande diferencial do X/Twitter: o Trending Topics. No entanto, o Threads já está testando o recurso nos Estados Unidos e o Bluesky prometeu que a funcionalidade chegará em breve.

A Plataformanet é uma agência de marketing digital que traz toda semana informações sobre o mundo da tecnologia, entre outras dicas de serviços e aplicativos. Continue acessando o nosso caderno de tecnologia e acompanhe as novidades.

Fonte: ABCdoABC, TechTudo, CNN Brasil, G1