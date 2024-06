Bluesky: conheça a rede social criada pelo cofundador do Twitter

O Bluesky é uma rede social com foco na postagem de textos criada por Jack Dorsey, cofundador e ex-CEO do Twitter. Devido à semelhança com o aplicativo X (antigo Twitter), a plataforma é apontada como uma alternativa para os usuários que estão descontentes com as mudanças feitas por Elon Musk após a aquisição da companhia. Assim, o Bluesky é sempre citado quando surgem problemas e dúvidas sobre o futuro do X. O desenvolvimento da rede social iniciou em 2019, quando Jack Dorsey ainda estava no Twitter. Mas em 2021, a plataforma se tornou uma empresa independente.

O Bluesky foi disponibilizado para o público no início de 2023. Desde então, ele vem ganhando cada vez mais popularidade e conquistou a marca de 5,5 milhões de usuários. O grande diferencial do Bluesky está na forma que foi construído como uma rede social descentralizada e baseada no AT Protocol (Autheticated Transport Protocol ou Protocolo de Transferência Autenticada em português). Nas palavras da própria plataforma, esse novo protocolo é “uma caixa de ferramentas de código aberto para construir aplicativos sociais que podem se comunicar entre si”.

Como funciona o Bluesky?

O Bluesky funciona de modo realmente parecido com a rede social X (antigo Twitter). Na tela principal, os posts são exibidos no formato de lista e são produzidos com textos curtos com a possibilidade de adicionar imagens e links. Até mesmo a organização das informações lembra a mesma que o X, como a posição da imagem e do nome de perfil e os ícones dos comentários, dos reposts e das curtidas.

No começo de maio (2024), o Bluesky adicionou a opção de enviar mensagens diretas (DMs) diretamente dentro do aplicativo. As mensagens são em texto, privadas, individuais e podem ser acessadas por meio do ícone de bate-papo. Outros recursos que já estão presentes no Bluesky são as funções de silenciar, bloquear e denunciar perfis e postagens. Além disso, a rede social também disponibiliza ferramentas para moderação e filtros de conteúdo.

Na parte superior do app, o usuário pode navegar pelas abas “Following” para conferir posts de quem segue e “Discover” para visualizar conteúdos sugeridos. Além desses feeds principais, o Bluesky disponibiliza um recurso diferente chamado de feeds personalizados. Nele, o usuário pode customizar a sua experiência na rede de acordo com os seus assuntos favoritos. Ou seja, essa funcionalidade permite descobrir e adicionar novos feeds às abas superiores somente com os conteúdos que deseja conferir. Por exemplo, o usuário pode selecionar feeds apenas com posts de contatos mútuos, posts das últimas notícias ou posts sobre esportes.

Anteriormente, para acessar o Bluesky, era preciso receber um convite de um contato que estivesse na plataforma. Porém, em fevereiro (2024), a rede social liberou o acesso para todos os usuários que desejam se cadastrar. Dessa forma, ao baixar o aplicativo ou acessar o site, já é possível criar uma nova conta na rede social inserindo as informações de e-mail, senha e data de nascimento, sem a necessidade de convites. Vale destacar que até o momento, o Bluesky não permite a configuração de perfis privados. O Bluesky está disponível na versão desktop e para dispositivos móveis Android e iOS.

