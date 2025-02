Bloco do Marola – Tradicional Bloco de Rua do Carnaval de Rudge Ramos

O Bloco do Marola, antes chamado Bloco Maria Sapatão, surgiu em 1979, idealizado por um grupo de amigos, amantes do Carnaval.

A principal razão para a criação do Bloco, foi fazer parte dessa grande festa popular onde, na época, existiam os desfiles na Mal. Deodoro e Av. Kennedy, em São Bernardo. Participaram apenas por três anos, mas a ideia sempre ficou guardada num lugar muito especial do coração de um desses amigos, o Marola, empresário de Rudge Ramos, proprietário do Spa Urbano by Marolla e que nas poucas horas vagas dedica-se à arte da marcenaria, produzindo peças autorais e únicas.

E essa iniciativa lá trás, desse pequeno grupo deu origem a um dos Blocos de Rua mais tradicionais do ABC, que desde 2010, vem saindo para os desfiles e concentrações, em Rudge Ramos.

No Carnaval 2024, a estimativa de público no evento, com o Bloco do Marola, foi de 1.000 pessoas, num ambiente saudável de famílias e moradores da região e arredores.

Geramos de forma direta negócios para nossos expositores como Food Trucks de chope e sanduíches, artesãos e doceiros que têm a oportunidade de expor sua marca com sucesso e realizar vendas substanciosas. De forma indireta, os comerciantes locais também se beneficiam, visto o grande movimento gerado em seus negócios com o nosso público.

Pela iniciativa do Bloco do Marola, o carnaval de 2025 contará com Trio Elétrico com 8 músicos profissionais, que percorrerão as ruas assim como após o desfile, permanecerão na praça, além de 2 DJ’s animando o público.

Temos como objetivo para o Carnaval de 2025 aumentar o número de foliões, mantendo viva a tradição, e é uma festa para a comunidade, sem fins lucrativos e gratuita.

Neste último ano (2024) pudemos começar a colher os frutos de tanta dedicação e amor pelo Carnaval. O número de foliões podemos assegurar que quadruplicou, a qualidade dos nossos serviços vem se aprimorando cada vez mais e assim será daqui para frente! Entre conosco nessa FOLIA!!! Queremos oferecer o melhor para nosso amado bairro, Rudge Ramos.



Crédito:Divulgação

Crédito:Divulgação