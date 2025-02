Bloco da Latinha Mix 2025 chega ao Parque Ibirapuera no dia 04 de março

Um dos maiores blocos do Carnaval de São Paulo está de volta e promete agitar a cidade com um evento inesquecível! O Bloco da Latinha Mix 2025, em parceria com a Brandtruck, traz uma programação de peso para garantir a diversão do público no feriado mais esperado do ano.

Com entrada gratuita, a festa acontece no dia 04 de março, terça-feira de Carnaval, no Parque do Ibirapuera, em frente ao Obelisco, com concentração a partir do meio-dia. Em 2024, o evento reuniu mais de 1 milhão de pessoas, e este ano promete ser ainda maior.

A programação musical será um dos grandes destaques do evento, começando com a tradicional Bateria da Rosas de Ouro, que entra em cena com toda a força e cadência do samba, ditando o ritmo da folia desde os primeiros instantes. DJ André Werneck se une ao bloco com o set Summer Mix Eletro Hits, garantindo uma pista vibrante com os maiores sucessos da música eletrônica dos anos 2000. IZA, um dos maiores ícones da música brasileira, também promete incendiar o público com sua potência vocal e presença de palco marcante. Marcelo Falcão completa a folia e embala a multidão com um repertório que atravessa gerações, misturando nostalgia e emoção em cada acorde.

Informações:

Dia: 04 de março, terça-feira de Carnaval

Local: Parque do Ibirapuera, em frente ao Obelisco

Horário: A partir do meio-dia

Realização: Brandtruck e Rádio Mix