Blocão, o carnaval dos pets, agita o Parque Celso Daniel no sábado

A Prefeitura de Santo André promove neste sábado (1º) a terceira edição do Blocão, o carnaval dos pets, que será realizado no Parque Celso Daniel. O evento gratuito é organizado pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, vinculado à Secretaria de Saúde, e acontece das 9h às 13h.

São várias as atrações programadas, sendo que o momento mais esperado é o concurso de fantasias que terá premiação para os pets vencedores. O evento ainda conta com outras atrações, como atendimento veterinário gratuito das 9h30 às 11h30, aplicação de antipulgas, rodas de conversa sobre bem-estar animal, além de distribuição de brindes.

“Esse é um evento que entrou recentemente para o calendário municipal e tem ganhado cada vez mais adesão da população andreense. Será um momento de descontração para os animais no primeiro dia do Carnaval. Vale abusar da criatividade e inovar nas fantasias, mas sempre preservando o bem-estar do animal”, pontua o secretário de Saúde, Pedro Seno.

O evento vai acontecer na tenda amarela do Parque Celso Daniel. As inscrições para o concurso de fantasias assim como para o atendimento veterinário são realizadas no local. A equipe do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal estará no evento conversando com os tutores e demais visitantes sobre temas como abandono, maus-tratos, bem-estar, adoção e guarda responsável.



Crédito:Helber Aggio/PSA

