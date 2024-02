Blocão de Carnaval faz a festa com mais de 200 cães no Parque Celso Daniel

A segunda edição do Blocão, o carnaval dos pets, agitou o Parque Celso Daniel neste domingo (4). A festa organizada pela Secretaria de Meio Ambiente de Santo André reuniu mais de 200 cães e cerca de 400 pessoas.

O ponto alto foi o concurso de fantasias, que encerrou o evento em grande estilo com a campeã Isabela vestida de Freirinha. A cadelinha caramelo sem raça definida, do comerciante Maurício Maceno, morador da Vila Valparaíso, tem 10 anos e foi resgatada por uma ONG após sofrer maus-tratos.

A cadelinha Isabela vestida de freirinha foi a grande campeã do concurso de fantasias – Helber Aggio/PSA

A segunda colocação ficou com Carlos Gabriel, um cãozinho pug de 10 meses que participou do desfile vestido de Carteiro. Ele foi adotado de um abrigo quando tinha apenas três meses pela tutora Sabrina Mendes, terapeuta que mora no bairro Assunção, em São Bernardo.

A terceira colocação foi para a Dudinha, uma cadelinha da raça dachshund, de 6 anos de idade, que estava acompanhada da tutora Márcia Akemi Morikawa, moradora de Guarulhos. Há um ano e meio, a pet teve uma hérnia de disco na coluna, que a deixou paraplégica.

O Blocão teve ainda outras ações. O Bloco Saúde realizou mais de 100 atendimentos veterinários e aplicou medicamentos contra pulgas, carrapatos e parasitas. Veterinários e especialistas em causa animal aproveitaram a ocasião para conscientizar os munícipes sobre temas como abandono, maus-tratos, bem-estar, adoção e guarda responsável.

Outro momento de interação foi a Cãominhada da tenda amarela até o Pet Parque, no interior do Parque Celso Daniel.

O evento contou com patrocínio de Ossel Pet, Dr. Hato Hospital Veterinário e Pet Shop, Lapavet Laboratório de Patologia Veterinária, Avicultura Artísia, FarmaBichos Manipulação Veterinária e Bioma Veterinário.