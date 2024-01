Santo André promove Blocão de Carnaval para os pets no domingo

A segunda edição do Blocão de Carnaval para os pets será realizada no próximo domingo (4) na tenda amarela do Parque Celso Daniel, em Santo André, das 9h às 13h. O evento é promovido pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente.

“No ano passado lançamos o Blocão e foi um sucesso. Mais de cem animais participaram de nossas ações, que têm o intuito de educar, conscientizar e promover a interação durante algumas horas no parque”, destaca o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

Muito além da diversão, o Blocão será dividido em quatro partes: atendimento veterinário e ação educativa das 9h às 11h; cãominhada às 11h30 – da tenda amarela até o Pet Parque e retorno para o local de origem; sorteio de brindes para todos os presentes; e concurso de fantasia, com premiação para as três melhores fantasias de Carnaval.

Durante o atendimento veterinário haverá aplicação de medicamento contra pulgas, carrapatos e parasitas. Especialistas vão aproveitar a ocasião para reforçar a campanha de conscientização sobre maus tratos e abandono de animais.

O evento tem como apoiadores as empresas Dr. Hato Hospital Veterinário, FarmaBichos, Lapavet, Bioma Veterinário e Artísia.

Serviço:

Blocão de Carnaval

Data: 4/2/24 (domingo)

Horário: 9h às 13h

Local: Parque Celso Daniel

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 940 – bairro Jardim

Evento gratuito