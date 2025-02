Saúde em Movimento leva cuidados à comunidade em Santo André

O caminhão do programa Saúde em Movimento estaciona neste sábado (15) no Parque Celso Daniel, no bairro Jardim, na primeira edição do Saúde em Movimento nos Parques. A ação é um desmembramento do programa que existe há um ano e visita os bairros de Santo André ofertando serviços de saúde. Nesta edição especial, o objetivo é levar atendimentos e orientações específicas para os praticantes de esporte que frequentam os parques de Santo André.

O programa é vinculado à Secretaria da Saúde e as ações nos parques contam com parceria da Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). Todas as atividades oferecidas são gratuitas.

O programa vai contemplar também outras áreas verdes, como os parques Central, Guaraciaba, Ipiranguinha (Antônio Fláquer), do Pedroso, entre outros. No sábado, a atividade acontece das 8h às 12h, na área de eventos, localizada ao lado da portaria principal do Parque Celso Daniel.

“Estamos aproveitando o grande número de munícipes que utilizam os parques da cidade aos sábados para levar saúde e informação até as pessoas. Vamos iniciar pelo Parque Celso Daniel, um dos mais bem estruturados da região, e depois o Saúde em Movimento vai avançar para outros parques e espaços. Uma ação muito importante que visa prevenção e evitar lesões durante a prática de atividades físicas”, explica o secretário de Saúde, Pedro Seno.

Os profissionais da Secretaria de Saúde vão levar o caminhão do programa e oferecer avaliações de bioimpedância, orientação nutricional e dicas para evitar lesões nas práticas esportivas. A próxima edição está programada para o dia 8 de março, também no Parque Celso Daniel.

“Esta é uma parceria valiosa que une saúde e meio ambiente, proporcionando bem-estar e qualidade de vida à população. Levar esses serviços aos nossos parques não só incentiva a prática de atividades físicas, mas também destaca a importância da preservação de nossas áreas verdes”, comenta o secretário de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Edinilson Ferreira dos Santos.

Saúde em Movimento – Criado em janeiro de 2024, o programa Saúde em Movimento é itinerante e leva um caminhão equipado com dois consultórios médicos para diversas regiões da cidade, com o intuito de descentralizar o atendimento. Nas ações durante a semana são oferecidos diversos serviços, como aferição do dextro e pressão para monitoramento, avaliação com nutricionista. Em um ano, o programa já fez cerca de 100 mil atendimentos.



Crédito:Alex Cavanha/PSA

