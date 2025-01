Billboard Over 30: Urias estampa capa e celebra visibilidade trans

A primeira edição da Billboard Brasil em 2025 chega com um tema especial e inspirador. A iniciativa Billboard Over 30 celebra a trajetória de pessoas trans e travestis, valorizando suas conquistas no Mês da Visibilidade Trans.

O projeto, lançado em 2024 e idealizado pela Billboard Brasil em parceria com a agência Lew’Lara\TBWA e a Mynd, ganha robustez e vira uma plataforma anual da Billboard Brasil, destacando anualmente, no mês da Visibilidade Trans, nomes de 30 pessoas trans e travestis que superaram o triste e alarmante dado de o Brasil ser o país que mais mata pessoas trans no mundo por 15 anos consecutivos e tornaram-se referência em suas áreas de atuação.

Uma plataforma de impacto e resistência

Nomes como Alexandre Peixe, Beta Boechat, Jup do Bairro, Benny Brioli e Divina Aloma compõem a lista deste ano, que teve curadoria e seleção de Angel Natan, Kyem Ferreiro, Leonardo Peçanha, Neon Cunha e Sara Wagner York.

Para a capa e como rosto do projeto em 2025, a escolhida foi a cantora Urias, natural de Uberlândia, Minas Gerais, que alcançou projeção nacional e internacional em 2019 com o lançamento do single Diaba, consolidando-se como uma das grandes revelações da música brasileira. Seu trabalho transita por diversos gêneros, como pop, R&B, eletrônico e dance, mostrando versatilidade artística. Como mulher trans, Urias se destaca também por sua atuação como defensora dos direitos das pessoas trans e da comunidade LGBTQIAPN+, inspirando com sua voz dentro e fora dos palcos.

Para conferir a lista Over 30 na íntegra, acesse o site da Billboard Brasil. A edição impressa da revista já está disponível nas bancas de todo o Brasil.

Compromisso com representatividade e inclusão

“Este é o segundo ano do projeto Billboard Over 30 e não pretendemos parar. Queremos não apenas reconhecer talentos trans e travestis que brilham em suas áreas, mas também celebrar suas trajetórias de superação e resistência. Afinal, o Brasil continua liderando as pesquisas de transfobia no mundo. Essa edição é um marco de representatividade e inclusão no mercado, refletindo nosso compromisso com uma indústria musical mais diversa e justa. Over 30 é uma sessão fixa na nossa agenda e sabemos da nossa responsabilidade em dar continuidade e apoio à causa”, comenta Camila Zana, CMO da Billboard Brasil.

Lançado durante o Mês da Visibilidade Trans, o projeto vai além de dar visibilidade ao tema, buscando promover oportunidades concretas para a comunidade trans. Para reforçar esse compromisso, grande parte da equipe envolvida na produção — incluindo fotografia, maquiagem, styling e desenvolvimento — foi composta por profissionais trans, reafirmando o valor da representatividade e inclusão em todas as etapas do projeto.

“A Billboard Over 30 é um projeto que, apesar de ser inegavelmente necessário, exigiu coragem para existir e enfrentar os padrões conservadores de um país onde o preconceito ainda predomina. A segunda edição chega para confirmar que, muito além de uma publicação, tornou-se uma plataforma e tem o compromisso de ressignificar o sucesso para transformar a nossa sociedade”, finaliza Thiago Lacorte, diretor de criação da Lew’Lara\TBWA.