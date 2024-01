Sarau em SP reúne talentos no Dia da Visibilidade Trans

No Dia da Visibilidade Trans, celebrado nesta última segunda-feira (29), o Centro de Referência de Saúde Integral para a População de Travestis e Transexuais (CR POP TT) Janaína Lima, localizado na região central da capital, promoveu o Sarau da Diversidade, com apresentações culturais de usuários da unidade. As manifestações artísticas foram marcadas por mensagens de resistência, orgulho e conscientização sobre a luta da comunidade.

O evento, que também encerrou a programação comemorativa de um ano de funcionamento do CR POP TT, marcou ainda o lançamento da campanha “Como você quer que eu te chame?”. Promovida pela Área Técnica de Saúde Integral da População LGBTIA+ da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a campanha busca chamar a atenção para um importante direito conquistado por pessoas trans no país: o direito ao nome social.

Junto a música, leituras e outras formas de arte, o humor se fez presente no sarau. Mesmo em meio a um país onde morreram, ao menos, 145 travestis e transexuais em 2023, segundo dados Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), o usuário do serviço e comediante de stand up João Gabriel, conhecido como João Bubiz, reconhece que é preciso transformar a dor em comédia.

O humor, uma das formas de resistência da comunidade trans frente às muitas barreiras e dificuldades enfrentadas, também se fez presente no sarau. Para o usuário do serviço e comediante de stand up João Gabriel, conhecido como João Bubiz, que se apresentou no evento, é preciso usar o talento para transformar a realidade. “Ainda há tabus sobre determinados assuntos, mas dá para a gente rir e transformar a dor em riso”, comenta ele, que está entre os primeiros homens trans a fazer comédia stand up no Brasil. “Esse tipo de encontro é fundamental para celebrarmos a nossa existência”, ressalta João Bubiz.

Para Harllen Oliveira, psicólegue do CR POP TT, dentro da política de saúde os espaços para expressar a arte acabam sendo limitados. Dessa forma, encerrar a programação com o sarau foi uma forma encontrada para mostrar a arte da população trans e travesti para além das expressões que as pessoas já conhecem. “Criamos o sarau para que cada participante trouxesse um pouco de si, integrando essas pessoas para se reconhecerem por meio da arte.”

Saiba mais sobre CR POP TT

Inaugurado em 11 de janeiro de 2023, o serviço é o primeiro ambulatório de especialidades voltado à população travesti e transexual na capital. Ao longo deste primeiro ano de funcionamento foram realizados 6.400 atendimentos, tanto para as especialidades médicas como para a equipe multiprofissional.

A unidade oferece, entre outros serviços, hormonização para adolescentes a partir dos 16 anos de idade, apoio psicossocial a familiares de crianças e adolescentes com variabilidade de gênero, acolhimento em saúde mental (oficinas e grupos terapêuticos), pré-natal, abordagem para possíveis complicações causadas após implante de silicone industrial, acompanhamento de pessoas intersexo, atendimentos a complicações cirúrgicas de afirmação de gênero e endocrinopatias de base afetadas pelo uso de hormônios.

“A criação deste serviço é um marco na oferta em saúde para a população travesti e transexual na cidade de São Paulo e também no país, além de contribuir para a visibilização das questões que afetam esse público”, comenta a coordenadora da Área Técnica de Saúde Integral da População LGBTIA+, Tânia Regina Correa de Souza.

Rede Sampa Trans

Além do CR POP TT Janaína Lima, a rede Sampa Trans da SMS conta ainda com 44 unidades de saúde com equipes capacitadas para o acompanhamento em afirmação de gênero, que em 2023 acompanhou mais de cinco mil pessoas.

A porta de entrada da população para a Rede de Atenção à Saúde (RAS) são as 470 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). É a partir delas que as pessoas transgênero com demandas específicas são encaminhadas à rede Sampa Trans.

Confira os endereços das unidades especializadas na saúde da população LGBTIA+.