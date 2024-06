Big Band Salada Mista presta homenagem a Chico Buarque no Teatro Santos Dumont

Na quinta-feira (6 de junho), a Big Band Salada Mista se apresenta no Teatro Santos Dumont, em São Caetano do Sul, no espetáculo “Quinta mista”, prestando uma bela homenagem aos 80 anos de Chico Buarque, um dos maiores ícones da música brasileira, nascido em 19 de junho de 1944.

O grupo formado por alunos, ex-alunos e professores da Fundação das Artes de São Caetano do Sul traz grandes sucessos do cantor e compositor, como João e Maria, Folhetim, A banda, Imagina, A história de Lily Braun. E também se debruça sobre faixas menos conhecidas, do lado B do repertório do artista. O projeto é realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura em parceria com a Fundação das Artes, e é livre para todos os públicos.

A “Quinta mista”, da Big Band Salada Mista, apresenta, sempre na primeira quinta-feira de cada mês, no Teatro Santos Dumont, um espetáculo diversificado, de altíssima qualidade, com músicos, dançarinos e outros talentos de São Caetano, gratuitamente. Desde 1975, o organismo musical da Fundação das Artes é um dos mais antigos do gênero em atividade na região. É dirigido pelo maestro Ogair Júnior.

Atenção: O teatro Santos Dumont não possui estacionamento nem serviço de manobrista. Prefira o transporte público, em São Caetano do Sul os ônibus municipais têm tarifa zero.

Serviço

Quinta Mista

Onde: Teatro Santos Dumont | Av. Goiás, 1.111 bairro Santa Paula, São Caetano do Sul

Quando: 6 de junho de 2024, quinta-feira, 20h

Entrada solidária: 1kg de alimento não perecível

Classificação etária: livre

Realização: Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Fundação das Artes

Ficha Técnica

Regência e direção musical: Ogair Júnior

Piano/teclados: Rodrigo Braga, Beatriz Bacelar, Sarah Moreira, Gabriel Ferreira

Guitarras: Allan Moreno e Rafa Rodrigues

Contrabaixo: Luizito Lopes

Percussão e bateria: Dinho Gebara, Landão Jessé e Zibe Medeiros

Flautas: Tati Santos, Maurílio Duduch Silva, Tati Bonfim, Isabella Reijani, Adriana Taveira

Clarinete: Vini Paludetti

Oboé: Sandra Valéria Calegari

Saxofones: Mario Checcheto, Jonatas Oliveira, Dernival Junior, Fatima Saxofone, Rapha Moura, Cynthia Ramos

Trombones: Valdir Ferreira, André Serrano, Duda Eber

Trompetes: Robinho Silva, Rodrigo Ribeiro Coelho e Thiago Estevão

Cantoras: Isabella Monteiro e Milena Faria

Produção: Iccaro Felipe, Joselito Albino e Milena Faria

Mídias Sociais: Cynthia Ramos e Sarah Moreira

Arquivista: Lariane Azevedo

Dinho Gebara, Mario Checcheto, Maurílio Duduch Silva, Rodrigo Braga, Tati Santos e Valdir Ferreira são professores da Fundação das Artes.

Programe-se com a Agenda Cultural da cidade: cultura.saocaetanodosul.sp.gov.br.