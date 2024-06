Bienal do Livro cria arena dedicada para os educadores

A 27° Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e organizada pela RX, que acontece entre os dias 6 e 15 de Setembro de 2024, no Distrito Anhembi, em São Paulo, traz uma novidade especial: Espaço Educação, um ambiente dedicado aos educadores, criado para valorizar e reconhecer o papel fundamental que professores e pais desempenham na formação e desenvolvimento de crianças e jovens.

Para a curadora do Espaço, Solange Petrosino, “não se fala em desenvolvimento da capacidade leitora, sem falar em educação, sem cuidar de educadores, dos gestores, dos pais que também são educadores, da comunidade como um todo. Então, o Espaço Educação pretende proporcionar um ambiente que contempla diferentes interlocutores”, completa.

Neste espaço, os educadores terão a oportunidade de discutir temas como práticas pedagógicas inovadoras, inclusão, diversidade, tecnologia na educação, sustentabilidade, entre outros assuntos relevantes para a formação e experiência desses profissionais e pais.

“A ideia é entender o desenvolvimento da infância e da juventude, entender como o mundo atual interfere na formação desses futuros leitores”, diz a curadora.

Educadores, pedagogos, escritores e outros profissionais da área estarão presentes para compartilhar seus conhecimentos e experiências com o público. “O Espaço Educação na Bienal do Livro 2024 será um ponto de encontro para todos aqueles que acreditam no poder transformador da educação e da literatura”, diz a presidente da CBL, Sevani Matos.

O Espaço Educação contará com 83 atividades divididas entre palestras, debates e oficinas e já tem a confirmação de nomes como Eduardo Shinyashiki (Viva como Você Quer Viver), Erik Penna (Alegria para ensinar e transformar vidas), Ruth Manus (Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas), Luciana Brites (Brincar é fundamental: como entender o neurodesenvolvimento e resgatar a importância do brincar durante a primeira infância), Dora Kaufaman (A inteligência artificial irá suplantar a inteligência humana), Conrado Schlochauer (Lifelong Learners: o poder do aprendizado contínuo) e Roberto Shinyashiki (O Sucesso é Ser Feliz).

Serviço

27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

6 a 15 de Setembro de 2024

Dias 06/09 e de 09 a 13/09 – 9h às 22h;

Dias 07, 08 e 14/09 das 10h às 22h;

Dia 15/09 das 10h às 21h;

Distrito Anhembi

Rua Olavo Fontoura, 1209 | Santana | São Paulo