Bibliotecária da Prefeitura de São Caetano recebe homenagem na Assembleia Legislativa

A bibliotecária Ana Maria Guimarães Rocha, coordenadora do sistema de bibliotecas municipais de São Caetano do Sul, foi agraciada com o Certificado Paulo Bomfim e Thais Matarazzo.

Promovido pelo Coletivo SP de Literatura, o prêmio, que reverencia a memória dos escritores Paulo Bomfim (1926-2019) e Thais Matarazzo (1982-2023), foi concedido em cerimônia realizada na sexta-feira (19/7), no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa de São Paulo

De acordo com os organizadores, o prêmio simboliza o reconhecimento e a valorização dos esforços individuais e coletivos em prol da literatura, educação, poesia, cultura e ações sociais.

Ana Maria Guimarães Rocha foi homenageada por suas iniciativas pelo incentivo à leitura, como promotora de eventos como saraus literários, rodas de conversa com escritores e visitas monitoradas à biblioteca, para leitores de todas as idades, com o propósito de democratizar o acesso da população à literatura.

Além de coordenar o sistema de bibliotecas públicas de São Caetano, Ana Maria é presidente da Academia Popular de Letras e tem organizado tardes de autógrafos e encontros de escritores com leitores, estimulando a divulgação literária, sobretudo de autores regionais. Por sua contribuição com a Educação e Cultura de São Caetano, em 2018 a bibliotecária também foi homenageada pela Prefeitura com a Medalha Di Thiene.