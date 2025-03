Bibliotecas de São Paulo inauguram novo ciclo literário em Março

Em março, as Bibliotecas de São Paulo (BSP) e Parque Villa-Lobos (BVL), equipamentos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e geridas pela SP Leituras, abrem suas portas para um novo ciclo de leituras, convidando o público a embarcar em narrativas que vão do lúdico ao inquietante. As instituições, ligadas à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e geridas pela SP Leituras, trazem uma curadoria literária que transita entre a poesia infantil e o suspense psicológico, oferecendo experiências de leitura diversas.

A cada livro, uma travessia. Entre os destaques, Se eu fosse um livro, de José Jorge Letria, surge como uma ode à imaginação, explorando o universo infantil com ilustrações que são quase poemas visuais. Já para os que buscam os labirintos da mente humana, Sobreviventes, de Megan Miranda, revela-se um thriller psicológico com camadas de mistério, desafiando o leitor a decifrar cada pista ao virar de página.

Na interseção entre o humor e a reflexão, Vou te receitar outro gato, de Syou Ishida, mistura leveza e profundidade, transformando o cotidiano em narrativa sensível e surpreendente. Para quem aprecia a complexidade das relações humanas e os dilemas morais, A boa mentira, de A. R. Torre oferece uma leitura instigante, abordando questões de comportamento e ética com destreza literária.

Destaques da BSP

Megan Miranda, Sobreviventes

Após um acidente fatal, nove sobreviventes fazem um pacto de se reunirem anualmente, mas quando um deles morre misteriosamente, os segredos começam a vir à tona. O suspense psicológico explora os traumas e os mistérios dos sobreviventes enquanto tentam entender o que aconteceu naquela noite fatídica.

R. Torre, A boa mentira

Seis adolescentes assassinados, um suspeito preso e uma psiquiatra envolvida em um caso perturbador. A história se concentra no perfil psicológico do assassino e as complexas nuances da natureza humana. A. R. Torre mergulha nas questões éticas e emocionais de seus personagens, mantendo o suspense até o último momento.

Hannah Grace, No calor do momento

Um romance que mistura paixão e tensão, onde Russ e Aurora se reencontram durante as férias, mas as regras do acampamento onde trabalham impedem qualquer tipo de relacionamento. A química entre eles permanece intensa, criando um dilema entre manter a amizade ou ceder ao desejo.

Augusto Cury, Vá mais longe: treine sua memória e sua inteligência

Com técnicas simples e eficazes, o autor ensina como treinar a memória e melhorar a inteligência emocional, para uma vida mais equilibrada e saudável. Cury explora como a mente humana pode ser treinada para alcançar melhores resultados no dia a dia, seja no trabalho, nas relações pessoais ou na saúde mental.

Destaques BVL:

José Jorge Letria, Se eu fosse um livro

O poeta português e o ilustrador André Letria nos convidam a refletir sobre os desejos e a magia dos livros, apresentando um universo lúdico e criativo onde o livro pode voar, se transformar e até mesmo combater a ignorância. Um livro encantador que faz as crianças pensarem sobre o poder dos livros em suas vidas.

You Ishida & Natália Rosa, Vou te receitar outro gato

Sequência de “Vou te receitar um gato”, a história segue a clínica onde gatos são usados como remédio para curar todos os problemas. Os pacientes recebem cuidados especiais e descobrem como suas vidas podem ser transformadas com o amor e afeto desses felinos.

Caio Tozzi, Lola Loreta e a semana de todo mundo

Lola Loreta é uma jovem curiosa e questionadora que acredita que pode resolver os grandes problemas do mundo. Quando se candidata à liderança da Semana do Aluno Protagonista na escola, ela se vê diante de um novo desafio e terá que lidar com manipulações e injustiças de uma maneira única.

Edith Chacon, Você já viu um bicho assim?

Um livro que nos apresenta animais fascinantes, tanto conhecidos como exóticos, desafiando os leitores a enxergarem o mundo animal de um jeito novo e curioso. As criaturas descritas são tão especiais que se tornam quase invisíveis, estimulando a imaginação dos jovens leitores.