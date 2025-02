UFSCar lança livro que recupera as memórias da implantação do Campus Lagoa do Sino

Em comemoração aos recém-completados 10 anos do Campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) será lançado o livro “10 Anos do Campus Lagoa do Sino da UFSCar: memórias e experiências”, organizado pelos docentes Fabiana Santos Cotrim, Henrique Carmona Duval e Alice Miguel de Paula Peres, do Centro de Ciências da Natureza (CNN), e publicado pela editora EdUFSCar.

De acordo com Cotrim “há dois, ou três anos atrás, a intenção de um livro sobre Lagoa era uma ideia dispersa entre muitas pessoas da nossa comunidade, que acreditavam na importância de se ter um registro sobre os primeiros 10 anos do Campus Lagoa do Sino, entretanto idealizado com variados formatos e enfoques. Nós, organizadores da obra que está sendo lançada, nos incumbimos de dar materialidade a essa ideia com atenção ao que torna a história desse Campus tão especial e com a certeza de que deveríamos dar oportunidade para que a trajetória de Lagoa do Sino fosse contada por meio de diferentes perspectivas e, principalmente, por diferentes pessoas”.

Assim, o livro conta com exatamente 100 autores que representam a diversidade da comunidade universitária. “Os autores são docentes do CCN ou que já passaram por aqui, mas hoje estão em outros departamentos da UFSCar ou em outras instituições de ensino; técnico-administrativos alocados ou não no CCN; colaboradores, parceiros externos, como pesquisadores, extensionistas e professores do território; e muitos estudantes, tanto de graduação, como de pós-graduação, muitos deles, inclusive, já na situação de egressos”, descreve Cotrim.

A obra está organizada em duas partes. Na primeira, intitulada “Lagoa do Sino, sonho possível”, o leitor encontrará um único texto. Trata-se do resultado de uma pesquisa de memória realizada por quatro docentes do Campus Lagoa do Sino, junto às pessoas que estiveram presentes na elaboração e implementação do então novo campus da UFSCar.

Já a segunda parte, intitulada “Dez anos de experiências em Lagoa”, subdivide-se em duas seções. Tratam-se ao todo de 27 artigos escritos por diversos representantes da comunidade universitária, a partir de suas experiências no ensino e na extensão. Na seção destinada a “Experiências de Ensino” são nove capítulos que relatam como foi implementar a inovação pedagógica concebida para Lagoa, incluindo percepções sobre potencialidades, fragilidades, desafios e superações decorrentes da oportunidade de vivenciar, na prática, projetos pedagógicos inovadores. E a seção destinada a “Experiências de Extensão” é composta por dezoito capítulos. São textos que compartilham, a partir de variadas perspectivas, as criações de grupos, programas e atividades de extensão no Campus Lagoa do Sino, ora mais voltadas mais para a comunidade interna, ora mais para o território. Além disso, o livro conta com dois prefácios, um escrito pela Reitora da UFSCar Ana Beatriz de Oliveira, e outro, por Raduan Nassar, que doou a fazenda à Universidade.

Para Cotrim, o que há de mais especial nesse registro das memórias e experiências dos 10 anos do Campus são, justamente, os bastidores do processo de doação da Fazenda Lagoa do Sino e da própria implantação do campus, transformando uma fazenda do interior do Sudoeste Paulista em uma universidade pública. “O pioneirismo de Lagoa na implantação e vivência de projetos pedagógicos inovadores e a vocação extensionista do Campus a partir dos seus três eixos orientadores – Desenvolvimento Territorial Sustentável; Soberania e Segurança Alimentar; e Agricultura Familiar – também são elementos especiais dessa trajetória”, completa.

Nesse sentido, o livro traz exemplos valiosos para analisar os sucessos e os desafios da política de implementação de universidades no interior do País, fora das regiões metropolitanas, em locais como o Sudoeste Paulista, por meio do Programa Reuni (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais). “A obra dialoga com a realidade de várias outras universidades e campi universitários situados em localidades com pouca infraestrutura.

Destacamos, ainda, a importância do livro para todas as pessoas interessadas na vida e na obra de Raduan Nassar”, conclui a organizadora.

Lançamento

O lançamento do livro “10 Anos do Campus Lagoa do Sino da UFSCar: memórias e experiências” será realizado no próximo dia 20 de fevereiro, partir das 10h30, no anfiteatro do Ciclo Básico 2, no Campus Lagoa do Sino. Na ocasião, haverá mesa-redonda com a presença da Direção do CCN, da EdUFSCar, dos organizadores da obra, e de Messias Barbosa, assessor do Raduan Nassar.

Logo após haverá a distribuição da versão impressa da obra para os presentes. Toda a comunidade está convidada a participar.