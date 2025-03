SP organiza ‘Leituraço’ com obras de escritoras que reforçam o protagonismo feminino

A Prefeitura Municipal deu início a uma iniciativa que ressalta a contribuição das mulheres em diversos âmbitos sociais, com o projeto “Leituraço!”. Esta ação faz parte da programação do Março Mulher e abrange todas as escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio pertencentes à Rede Municipal de Ensino.

Implementado em 2014, o “Leituraço!” visa incentivar a prática da leitura de forma abrangente dentro das instituições de ensino, propondo a seleção de livros que serão trabalhados ao longo do ano letivo. O foco na temática feminina durante o mês de março está diretamente ligado à celebração do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

A Secretaria Municipal de Educação é responsável pela execução deste projeto, que sugere uma organização flexível para as escolas, permitindo que cada uma adapte as atividades à sua realidade local. Uma das propostas inclui a realização de leituras simultâneas nas unidades escolares, com frequência semanal durante o mês de março. A ideia é engajar toda a comunidade escolar e diversificar os ambientes onde as leituras acontecem.

Embora março seja um mês dedicado à valorização das mulheres, o secretário municipal de Educação, Fernando Padula, enfatizou a importância da continuidade dessas discussões ao longo do ano letivo: “As ações voltadas para a leitura e a valorização da participação feminina devem ser incorporadas ao cotidiano escolar durante todo o ano”, afirmou.

Para enriquecer essa experiência literária, foram selecionados 35 títulos escritos por autoras que evidenciam a importância do papel feminino em diferentes contextos sociais. O documento completo com a lista dos livros recomendados pode ser consultado por todos os interessados.