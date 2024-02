Bia Haddad faz jogo seguro e chega a semifinal de torneio em Abu Dhabi

A brasileira Bia Haddad Maia venceu em sets diretos a número 6 do ranking de tênis feminino, a tunisiana Ons Jabeur, avançando à semifinal do torneio WTA 500 de Abu Dhabi. Demonstrando segurança no saque e lidando bem com os momentos de pressão, Bia fechou a partida com as parciais de 6-3 e 6-4.

Se na maratona da partida anterior, contra a polonesa Magda Linette, as duas tenistas entraram em quadra com um ritmo semelhante, desta vez Bia conseguiu se impôr sob Jabeur, que começou a tentar definir os pontos mais rapidamente. A brasileira, porém, foi mais consistente nas trocas e abriu a vantagem nos erros da adversária. Após sofrer a quebra, Ons não foi capaz de encaixar seu jogo — possibilitando a Bia fechar o set sem grandes problemas.

Bia Haddad Maia em Abu Dhabi (Imagem: Divulgação/Mubadala Abu Dhabi Open)

No embalo da primeira parcial definida, Bia começou o segundo set quebrando novamente o serviço da tunisiana. Impulsionada pela torcida à favor, Jabeur conseguiu reagir. A finalista de Grand Slams acertou boas paralelas e foi especialmente certeira nas passadas quando Bia tentava subir à rede. No sétimo game, Ons sentiu a perna direita durante um ponto — ela já operou o joelho anteriormente.

A jogadora persistiu mesmo em lágrimas durante o próximo saque da brasileira e, no seu serviço seguinte, apostou em definições rápidas para que a possível lesão não a tirasse do jogo. Jabeur conseguiu três aces durante o set, mas não evitou a quebra durante o nono game. Com a vantagem, Bia manteve o foco e chegou a salvar três break points quando sacou para o jogo — no segundo match point que teve, a paulista fechou a partida.

Na entrevista pós-jogo, Bia enalteceu o papel de Ons no circuito, dizendo que ela representa muito bem as tenistas. Em português, a jogadora se dirigiu à plateia: “Muito obrigado a todos que vieram, especialmente os brasileiros,” apesar de menos numerosos que a torcida árabe, muitos fãs com camisas e bandeiras verde amarelas estavam nas arquibancadas. “Eu sei como é importante, em momentos difíceis, ter essa energia e essas palavras de apoio. Espero poder vê-los amanhã novamente.”

Shout out to Ons, and to the Brazilian fans 🗣️



Lovely words from Bia 🫶#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/BX6MjXajeD — wta (@WTA) February 9, 2024

Esta foi a décima vitória de Bia Haddad Maia contra jogadoras no Top 10 do ranking da Associação de Tênis Feminino — a última havia sido no torneio de Roland Garros de 2023, também contra Ons Jabeur.

Próximos jogos de Bia Haddad no WTA 500 Abu Dhabi

A adversária de Bia Haddad na semifinal será definida no jogo entre a russa Daria Kasatkina e a romena Sorana Cirstea, que acontece hoje. A brasileira venceu apenas dois dos seus seis encontros com Cirstea, atual número 27 no ranking, mas tem um retrospecto positivo contra Kasatkina. Em suas duas partidas contra a russa — ambas em 2023 — Bia venceu sem ceder nenhum set.

A semifinal da chaves de duplas, na qual Bia joga acompanhada por Luisa Stefani, acontece amanhã (10), em horário ainda a ser definido. As brasileiras encaram a campeã do US Open de 2020 em simples Sofia Kenin e a ex-número um no ranking de duplas Bethanie Mattek-Sands, ambas americanas.