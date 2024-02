Bia Haddad e Luisa Stefani vencem sem dificuldades diante de plateia de brasileiros em Abu Dhabi

Um grande número de brasileiros presentes no WTA 500 de Abu Dhabi pode presenciar mais uma vitória da parceria entre Bia Haddad Maia e Luisa Stefani. O jogo contra a dupla americana formada por Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk acabou em dois sets a zero, com ambas parciais em 6-2.

Bia e Luisa apareceram, em relação ao jogo anterior, com uma sintonia maior logo no primeiro set. O resultado disso apareceu nas belas devoluções de saque por conta de Haddad Maia, enquanto a presença na rede de Stefani fechou os pontos com voleios precisos. O posicionamento favorito da dupla parece ser com Bia ao fundo, possivelmente para aproveitar sua experiência na linha de base, onde passa mais tempos nas chaves simples.

Na primeira partida em Abu Dhabi, porém, a estratégia demorou a encaixar, enquanto no duelo contra as americanas ela funcionou de imediato. Na primeira parcial, as brasileiras tiveram três quebras — apenas uma delas devolvida, no saque de Luisa — e conseguiram fechar o set em 6-2.

Bia Haddad sacando em partida do WTA 500 de Abu Dhabi (Imagem: Divulgação/Mubadala Abu Dhabi Open)

Bia e Luisa aproveitaram o embalo para conseguir outra quebra de serviço logo no primeiro saque de Krawczyk e iniciando o segundo set com mais tranquilidade. As americanas tiveram a chance de responder, mas Stefani e Bia Haddad salvaram quatro break points e continuaram na dianteira. A disposição da dupla no espaço da quadra novamente funcionou de forma excepcional, cobrindo todos os espaços e salvando até bolas que pareciam perdidas.

Após o confronto de ontem na chave simples, Bia comentou na entrevista em quadra que a partida de hoje seria uma oportunidade de melhorar seu saque — que, na opinião da própria tenista, havia deixado a desejar no jogo contra a polonesa Magda Linette. A número 13 do ranking da WTA pareceu, de fato, mais a vontade no serviço e não demonstrou cansaço apesar das 3 horas e 42 minutos passados em quadra nesta quarta-feira.

Dolehide e Krawczyk ainda quebraram dois serviços das brasileiras no segundo set e salvaram três match points, mas não foi o suficiente para reverter o déficit aberto no início da parcial. Com uma devolução de backhand na paralela de Bia — a mesma que rendeu vários pontos ao longo do jogo — a parceria que ocupa a cabeça de chave número 2 do torneio garantiu outra vitória.

Bia Haddad e Luisa Stefani em Abu Dhabi

Maia e Stefani vão encarar, na semifinal, outra dobradinha americana: Sofia Kenin, campeã do US Open de 2020 na chave simples, e Bethanie Mattek-Sands, detentora de cinco títulos de Grand Slams em duplas. Kenin e Mattek-Sands venceram nas quartas de final por W.O., já que a espanhola Sara Sorribes Tormo se contundiu hoje na partida contra Barbora Krejčíková. Na primeira rodada, elas superaram a japonesa Miyu Kato e Aldila Sutjiadi, da Indonésia, em sets diretos.

A partida das duplas está prevista para o sábado, enquanto nesta sexta (09) Bia Haddad Maia encara a tunisiana Ons Jabeur, atual número 6 do ranking pela chave simples do torneio. Os horários de ambas as partidas ainda serão confirmados