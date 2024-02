Em primeira partidas juntas em ano olímpico, Bia Haddad e Luisa Stefani saem vitoriosas

As brasileiras Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani venceram na madrugada desta terça-feira (06) o confronto contra a cazaque Anna Danilina e a ucraniana Nadiia Kichenok, válido pelo torneio WTA 500 de Abu Dhabi. Essa foi a primeira partida de Bia Haddad e Luisa — uma possível dupla brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris — juntas desde 2019.

Com parciais de 2-6 e 7-5, fechando a partida com um match tiebreak em 10-6, Bia e Luisa levaram a melhor em um jogo disputado nos Emirados Árabes Unidos. A dupla brasileira demorou para entrar em sintonia, apresentando falhas no seu posicionamento em quadra e, por vezes, sofrendo com o saque — Danilina e Kichenok capitalizaram nos erros e tiveram duas quebras seguidas.

Após a partida, Stefani comentou que o vento e o barulho na quadra atrapalharam, mas deu também os méritos às adversárias. “Elas jogaram muito bem e nos pressionaram o tempo todo,” afirmou. A medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio disse ainda que ela e Bia voltaram melhor no segundo set, especialmente sacando. Além disso, o posicionamento passou a funcionar melhor, com Bia ao fundo e Luisa próxima a rede.

Bia Haddad e Luisa Stefani levaram a melhor em sua primeira partida juntas desde 2019(Imagem: Reprodução/WTA Abu Dhabi)

As brasileiras saíram atrás no match tiebreak — set de desempate que vai até 10 pontos — mas viraram logo em seguida e permaneceram na dianteira até o final, impulsionadas por sólidas devoluções de Bia. Na próxima fase, a dupla encara duas norte-americanas, Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide.

Na entrevista em quadra, Bia Haddad destacou o belo momento que o tênis feminino sulamericano vem vivendo e que é uma satisfação para ela, não somente estar a frente disso, mas também de compartilhar este espaço com Stefani. “Sabemos como é difícil vir de lá e estar sempre muito longe de casa,” comentou.

Bia Haddad no WTA Abu Dhabi

Na chave de simples do torneio, Bia aguarda a vencedora entre a filipina Alexandra Eala e a polonesa Magda Linette, que jogam hoje. Este próximo duelo da brasileira acontece amanhã (07), em horário ainda a ser definido.